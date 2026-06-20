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Mundial 2026

¿Juega Frenkie de Jong? Las alineaciones confirmadas de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el Estadio Houston a partir de las 11:00hs (CDMX).

Frenkie de Jong y Viktor Gyokeres, dos figuras de este partido
© Getty ImagesFrenkie de Jong y Viktor Gyokeres, dos figuras de este partido

Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputan este sábado 20 de junio por la segunda jornada de la Fase de Grupos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Países Bajos y Suecia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Houston a partir de las 11:00hs (CDMX).

Por el lado del conjunto neerlandés, Países Bajos empató por 2-2 con Japón en el debut en la Copa del Mundo. El equipo de Ronald Koeman no supo aguantar el 2-1 y se lo igualaron en los minutos finales. Como noticia negativa, Frenkie de Jong recibió un golpe en el entrenamiento previo y su presencia corre riesgo.

Por su parte, Suecia goleó por 5-1 a Túnez y llega al partido ante Países Bajos con la moral alta. Sin embargo, ahora el conjunto escandinavo tiene que enfrentarse a los dos rivales más difíciles del Grupo F, por lo que no tiene la clasificación asegurada todavía.

La alineación de Países Bajos

  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Micky van de Ven
  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Tijjani Reijnders
  • Crysencio Summerville
  • Donyell Malen
  • Brian Brobbey

La alineación de Suecia

  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke
  • Isak Hien
  • Victor Lindelöf
  • Alexander Bernhardsson
  • Gabriel Gudmundsson
  • Yasin Ayari
  • Jesper Karlström
  • Benjamin Nygren
  • Alexander Isak
  • Viktor Gyökeres
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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