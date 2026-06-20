Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el Estadio Houston a partir de las 11:00hs (CDMX).

Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputan este sábado 20 de junio por la segunda jornada de la Fase de Grupos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Países Bajos y Suecia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Houston a partir de las 11:00hs (CDMX).

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Por el lado del conjunto neerlandés, Países Bajos empató por 2-2 con Japón en el debut en la Copa del Mundo. El equipo de Ronald Koeman no supo aguantar el 2-1 y se lo igualaron en los minutos finales. Como noticia negativa, Frenkie de Jong recibió un golpe en el entrenamiento previo y su presencia corre riesgo.

Por su parte, Suecia goleó por 5-1 a Túnez y llega al partido ante Países Bajos con la moral alta. Sin embargo, ahora el conjunto escandinavo tiene que enfrentarse a los dos rivales más difíciles del Grupo F, por lo que no tiene la clasificación asegurada todavía.

La alineación de Países Bajos

Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Micky van de Ven

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Tijjani Reijnders

Crysencio Summerville

Donyell Malen

Brian Brobbey

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La alineación de Suecia