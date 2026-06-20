Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputan este sábado 20 de junio por la segunda jornada de la Fase de Grupos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Países Bajos y Suecia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Houston a partir de las 11:00hs (CDMX).
Por el lado del conjunto neerlandés, Países Bajos empató por 2-2 con Japón en el debut en la Copa del Mundo. El equipo de Ronald Koeman no supo aguantar el 2-1 y se lo igualaron en los minutos finales. Como noticia negativa, Frenkie de Jong recibió un golpe en el entrenamiento previo y su presencia corre riesgo.
Por su parte, Suecia goleó por 5-1 a Túnez y llega al partido ante Países Bajos con la moral alta. Sin embargo, ahora el conjunto escandinavo tiene que enfrentarse a los dos rivales más difíciles del Grupo F, por lo que no tiene la clasificación asegurada todavía.
La alineación de Países Bajos
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Micky van de Ven
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Tijjani Reijnders
- Crysencio Summerville
- Donyell Malen
- Brian Brobbey
La alineación de Suecia
- Kristoffer Nordfeldt
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Alexander Bernhardsson
- Gabriel Gudmundsson
- Yasin Ayari
- Jesper Karlström
- Benjamin Nygren
- Alexander Isak
- Viktor Gyökeres