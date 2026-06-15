En el marco de la Jornada 1 del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.
Del lado del equipo a cargo de Luis de la Fuente, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional en Norteamérica tras una victoria por 3-1 ante Perú hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán seguir en la misma senda de la victoria.
Los hombres dirigidos por Pedro Brito, mejor conocido como Bubista, también vienen de ganar por 3-0 a Bermudas, por lo que llegan con los ánimos por las nubes para este debut total en la Copa del Mundo.
La alineación confirmada de España vs. Cabo Verde
- Unai Simón.
- Marcos Llorente
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Pedri
- Rodri Hernández
- Fabián Ruiz
- Ferran Torres
- Gavi
- Mikel Oyarzabal
- DT: Luis de la Fuente
La alineación confirmada de Cabo Verde vs. España
- Vózinha.
- Steven Moreira
- Roberto Lopes
- Diney Borges
- Sidny Cabral
- Kevin Lenini
- Laros Duarte
- Jovane Cabral
- Jamiro Monteiro
- Ryan Mendes
- Livramento
- DT: Pedro Brito