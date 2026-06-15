La Furia Roja y los Tiburones Azules se enfrentan por la primera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Luis de la Fuente, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional en Norteamérica tras una victoria por 3-1 ante Perú hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán seguir en la misma senda de la victoria.

Los hombres dirigidos por Pedro Brito, mejor conocido como Bubista, también vienen de ganar por 3-0 a Bermudas, por lo que llegan con los ánimos por las nubes para este debut total en la Copa del Mundo.

La alineación confirmada de España vs. Cabo Verde

Unai Simón.

Marcos Llorente

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Pedri

Rodri Hernández

Fabián Ruiz

Ferran Torres

Gavi

Mikel Oyarzabal

DT: Luis de la Fuente

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La alineación confirmada de Cabo Verde vs. España