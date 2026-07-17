El defensa de la Selección de España espera que el árbitro tenga un partido correcto el domingo en Nueva York.

La final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Sin embargo, Aymeric Laporte ya comenzó a jugar el partido en los días previos con sus declaraciones.

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El defensa central de La Roja brindó una entrevista exclusiva para el diario Marca y palpitó el partido decisivo contra la Albiceleste con la guardia levantada. Puntualmente, en un momento de la plática Laporte se refirió a algunas supuestas concesiones que habría gozado Argentina en lo que va del certamen.

Aymeric Laporte será titular contra Argentina en la final (Getty Images)

Al ser consultado por la agresividad de los vigentes campeones del mundo en el campo, Aymeric respondió: “En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir“.

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Asimismo, colocó a España en la vereda opuesta y le mandó un recado al árbitro del partido: “Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje“.

Admiración por Lionel Messi

En otro pasaje de la entrevista con Marca, Laporte no se guardó sus elogios para Messi: “Una leyenda de toda la vida. Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia. En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”.

En síntesis

19 de julio: España y Argentina jugarán la final en Nueva York Nueva Jersey.

España y Argentina jugarán la final en Nueva York Nueva Jersey. Aymeric Laporte: el defensa español criticó la agresividad de Argentina en una entrevista.

el defensa español criticó la agresividad de Argentina en una entrevista. Lionel Messi: el astro argentino fue elogiado y catalogado como leyenda por Laporte.