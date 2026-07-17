Se confirmaron los uniformes de España y Argentina para la Final del Mundial 2026

El ente madre del futbol mundial oficializó los uniformes de la Furia Roja y la Albiceleste para la definición del certamen internacional.

El próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, España y Argentina se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la Copa del Mundo de la FIFA.

Publicidad

Y un detalle que siempre es seguido de cerca en la previa de los compromisos es cómo vestirán cada uno de los equipos en el partido. Ahora, en las últimas horas, el ente madre del futbol mundial reveló que uniformes vestirán tanto la Furia Roja como la Albiceste.

En el caso del cuadro europeo, vestirán con el uniforme titular, con la playera roja y detalles en azul, pantalones azules y medias azules, diferente a aquella equipación alternativa usada en la Final de 2010, donde vistió completamente de azul ante Países Bajos.

Publicidad

Por el lado de los sudamericanos, también vestirán con su equipación titular, con la tradicional camiseta de bastones celestes y blancos, pantalones blancos y medias blancas, tal como uso en la Final de Qatar 2022. También vistió con la misma camiseta en México 1986 y Argentina 1978, donde también fue campeón, pero allí utilizó shorts negros.

La excepción es en Uruguay 1930, la primera final del mundo, donde Argentina cayó derrotada usando su tradicional camiseta, aunque allí los shorts y media eran de tonalidades grisáceas. En esa vía, la suerte es dispar pero benévola en las últimas definiciones.

Terna arbitral de España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

4° Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

5° Árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Nicolas Gallo (Colombia)

SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

SBVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

Publicidad

En síntesis