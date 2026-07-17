Esto es lo que indica el reglamento de FIFA para las sustituciones con vistas al encuentro en el MetLife Stadium.

Con el desembarco de Argentina y España en la final, llegan a Nueva Jersey no solo dos buenos equipos, sino plantillas fuertes en el nombre por nombre, con variantes de calidad. La definición del Mundial 2026 será extensa y cada uno de los jugadores que les toque iniciar el partido o ingresar desde el banco puede marcar la diferencia.

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De acuerdo a los datos de la plataforma especializada Transfermarkt, la Selección Argentina tiene un valor de mercado de 807.50 millones de euros entre todo el plantel completo. El jugador mejor cotizado del conjunto de Lionel Scaloni es Julián Álvarez, en 100 millones de euros, seguido de cerca por Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Del otro lado, la Selección Española posee un valor de ¡1.22 billones de euros! contabilizando a todos los integrantes de la delegación que tiene en esta Copa del Mundo. El futbolista con mayor precio de mercado según el sitio especializado es Lamine Yamal, en 200 millones de euros, con Pedri y Pau Cubarsí apenas por detrás suyo.

Argentina y España, dos equipos con impacto en la parte final:

Por la riqueza y alternativas de sus listas de convocados, los finalistas del Mundial 2026 son dos de los cuadros que más goles hicieron con cambios desde el banco de suplentes. Con Lautaro Martínez y Mikel Merino como máximos influyentes, la ‘Albiceleste’ y la ‘Furia Roja’ saben que tienen con qué para dar vuelta un potencial marcador adverso.

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Montiel por Molina, un cambio ‘cábala’ en Argentina [Foto: Getty]

¿Cuántos cambios se pueden hacer en la final del Mundial 2026?

Sabiendo que cuentan con recambio de calidad y con piezas determinantes para romper los partidos, tanto Argentina como España podrán utilizar 5 cambios en los noventa minutos. Luego, si la final se va al tiempo extra de otros treinta minutos, tendrán 1 cambio extra para usar, llegando a seis posibles modificaciones en el último encuentro.

La excepción que contempla el reglamento para la gran final sería un “cambio adicional” en caso de situación de conmoción cerebral, tal como suele ocurrir desde hace tiempo. Si no, siempre serán cinco modificaciones en el tiempo regular de partido tal como indica la normativa. ¿Llegarán desde el banquillo los goles para el título del Mundial 2026?