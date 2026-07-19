Nueva Jersey recibe a los dos mejores equipos del Mundial 2026 en una final que promete quedar en la historia. España y Argentina definirán al nuevo campeón del torneo internacional más importante del mundo en el último partido de la Copa del Mundo.
La Roja llega con la confianza por las nubes tras derrotar con autoridad a Francia en las semifinales, en un encuentro en el que fue ampliamente superior y ratificó por qué es una de las mejores selecciones del planeta.
Del otro lado estará la Albiceleste, que superó por 2-1 a Inglaterra con un gol en los minutos finales para meterse en su segunda final mundialista consecutiva. Ahora buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022 y conquistar el bicampeonato.
La alineación de España para jugar ante Argentina
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Álex Baena
- Mikel Oyarzábal
Director técnico: Luis de la Fuente.
La alineación de Argentina para enfrentarse a España
Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: TV y streaming online
- Emiliano Martínez
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
Director técnico: Lionel Scaloni.
En sintesis
- España y Argentina definen al nuevo campeón en la final del Mundial 2026.
- Luis de la Fuente dirigirá a España buscando ganar el torneo internacional.
- Lionel Messi liderará la alineación titular de Argentina para la gran final.