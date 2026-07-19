España y Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026. Los europeos quieren su segunda estrella, mientras que los sudamericanos van por el bicampeonato y la cuarta.

Nueva Jersey recibe a los dos mejores equipos del Mundial 2026 en una final que promete quedar en la historia. España y Argentina definirán al nuevo campeón del torneo internacional más importante del mundo en el último partido de la Copa del Mundo.

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La Roja llega con la confianza por las nubes tras derrotar con autoridad a Francia en las semifinales, en un encuentro en el que fue ampliamente superior y ratificó por qué es una de las mejores selecciones del planeta.

Del otro lado estará la Albiceleste, que superó por 2-1 a Inglaterra con un gol en los minutos finales para meterse en su segunda final mundialista consecutiva. Ahora buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022 y conquistar el bicampeonato.

La alineación de España para jugar ante Argentina

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Lamine Yamal

Dani Olmo

Álex Baena

Mikel Oyarzábal

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Director técnico: Luis de la Fuente.

La alineación de Argentina para enfrentarse a España

Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Nicolás González

Lionel Messi

Julián Álvarez

Director técnico: Lionel Scaloni.

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