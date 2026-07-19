Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: TV y streaming online

Se terminó la espera. Este domingo 19 de julio, desde las 13:00 horas de México, se disputará el partido 104, el último encuentro del Mundial 2026 y el que definirá al nuevo campeón del torneo más importante del fútbol.
Después de más de un mes de competencia, con 104 partidos disputados entre Estados Unidos, México y Canadá, el certamen llega a su desenlace. España y Argentina se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo.
La selección española buscará conquistar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará Argentina, que intentará lograr el bicampeonato del mundo tras coronarse en Qatar 2022 y, al mismo tiempo, sumar la cuarta estrella de su historia.
Los canales para ver la final por país
La gran final del Mundial 2026 contará con transmisión en televisión y plataformas digitales en gran parte del mundo. Estos son los principales canales y servicios para seguir el partido en vivo:
México
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
- Las Estrellas
- ViX
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Centroamérica
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala.
- Honduras: Canal 5 Televicentro, Tigo Sports Honduras, FOX Honduras.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX.
- Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports Nicaragua y FOX.
- Panamá: RPC TV, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y Telemetro.
Sudamérica
- Argentina: Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, Flow, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Brasil: Globo, SporTV, SBT, Globoplay, Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+.
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal y POPU TV.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Perú: América TV, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN, Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Televen.
España
- TVE La 1
- RTVE Play
- DAZN
- Movistar+
- Teledeporte
Estados Unidos
- FOX
- Telemundo
- Universo
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Horario de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026
- México: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- España: 21:00 horas.
En sintesis
- España y Argentina disputan este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026.
- El partido se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 13:00.
- En México, la gran final se transmitirá en vivo por Canal 5 y TUDN.