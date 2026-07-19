Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: TV y streaming online

España y Argentina se enfrentan en la gran final del Mundial 2026. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming que transmitirán el partido en vivo, según el país.

Se terminó la espera. Este domingo 19 de julio, desde las 13:00 horas de México, se disputará el partido 104, el último encuentro del Mundial 2026 y el que definirá al nuevo campeón del torneo más importante del fútbol.

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Después de más de un mes de competencia, con 104 partidos disputados entre Estados Unidos, México y Canadá, el certamen llega a su desenlace. España y Argentina se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo.

La selección española buscará conquistar su segundo título mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará Argentina, que intentará lograr el bicampeonato del mundo tras coronarse en Qatar 2022 y, al mismo tiempo, sumar la cuarta estrella de su historia.

Los canales para ver la final por país

La gran final del Mundial 2026 contará con transmisión en televisión y plataformas digitales en gran parte del mundo. Estos son los principales canales y servicios para seguir el partido en vivo:

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México

Canal 5

TUDN

Azteca 7

Las Estrellas

ViX

Centroamérica

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX.

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala.

Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala. Honduras: Canal 5 Televicentro, Tigo Sports Honduras, FOX Honduras.

Canal 5 Televicentro, Tigo Sports Honduras, FOX Honduras. El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX.

Canal 4, TCS GO, Tigo Sports y FOX. Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports Nicaragua y FOX.

Canal 10, Tigo Sports Nicaragua y FOX. Panamá: RPC TV, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y Telemetro.

Sudamérica

Argentina: Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, Flow, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, Flow, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Brasil: Globo, SporTV, SBT, Globoplay, Disney+ Premium y CazéTV.

Globo, SporTV, SBT, Globoplay, Disney+ Premium y CazéTV. Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Antel TV, Canal 5 y Paramount+. Paraguay: GEN, Trece, Unicanal y POPU TV.

GEN, Trece, Unicanal y POPU TV. Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV. Perú: América TV, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

América TV, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Caracol TV, RCN, Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Televen.

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España

TVE La 1

RTVE Play

DAZN

Movistar+

Teledeporte

Estados Unidos

FOX

Telemundo

Universo

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Horario de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

14:00 horas. Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

16:00 horas. España: 21:00 horas.

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