Edson Álvarez no continuará en el West Ham y explora diferentes opciones. Un nuevo equipo apareció en el radar.

Edson Álvarez no va a seguir en el West Ham debido a que no es su intención jugar en el Championship. Por este motivo es que el mexicano junto con su representación han empezado a explorar las diferentes opciones que se le aparecen en Europa.

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En los últimos días el Colonia de Alemania avanzó por Edson Álvarez, pero por una cuestión económica parece difícil que se realice la transferencia. Y ahora, de acuerdo a lo informado por el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, Benfica quiere al mexicano.

“Benfica ha entrado en la carrera para fichar a Edson Álvarez. Aún no se sabe qué está dispuesto a ofrecer el equipo portugués“, detalló el comunicador, quien agregó que Colonia todavía tiene intenciones de fichar al jugador de la Selección Mexicana.

¿Benfica o Colonia?

Sin embargo, el paquete total de la transferencia sería muy cara para el conjunto alemán. El entrenador del Benfica es Marco Silva, quien fue el técnico de Raúl Jiménez en las últimas dos temporadas en el Fulham. El DT luso se despidió del equipo de la Premier League después de cinco años.

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Raúl Jiménez con Marco Silva (Getty Images)

El mercado a nivel mundial es extenso producto de la Copa del Mundo y cada jugador debe tener paciencia. Benfica sería una gran opción para Edson Álvarez, aunque el conjunto portugués no pudo clasificarse a la Champions League con José Mourinho en la temporada pasada pero sí jugará la Europa League.

Edson Álvarez viene de una campaña en la que jugó poco con el Fenerbahce y además tuvo que realizarse una operación de tobillo. Pero luego el mexicano mostró un buen nivel en el Mundial con el Tri y ahora debe definir su próximo equipo.

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En síntesis