España y Argentina se enfrentan este domingo en el Estadio Nueva Jersey Nueva York por la final del Mundial 2026.

España y Argentina disputan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026. Este partido es el evento más trascendente del deporte a nivel global, por eso se espera que asistan personas muy importantes al juego. Y allí estará Claudia Sheinbaum.

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La presidenta de México confirmó que dirá presente en la final de la Copa del Mundo debido a que fue invitada por Donald Trump, mandamás de los Estados Unidos.

“Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney”, expresó Claudia Sheinbaum luego de un acto en Playa del Carmen.

Claudia Sheinbaum con Donald Trump (Getty Images)

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Cabe destacar que la presidenta de México no asistió a ningún partido del Tri en el país, ya sea en el Estadio Azteca o en el Estadio Akron, aunque luego en redes sociales la mandataria compartió distintos videos de cada encuentro celebrando la victoria y los goles.

Por último, Claudia Sheinbaum manifestó que este sábado brindará más detalles sobre sus actividades. La presidenta de México viajará este sábado a la tarde a Nueva Jersey, estará presente en la final del Mundial 2026, y volverá al país el lunes a la mañana.

En síntesis

Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá el domingo a la final del Mundial 2026.

confirmó que asistirá el domingo a la final del Mundial 2026. La mandataria mexicana viaja tras recibir una invitación directa del presidente Donald Trump .

. La presidenta de México viajará a Nueva Jersey el sábado y regresará el lunes.