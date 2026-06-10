El entrenador no le esquivó a los números y afirmó que sirven como combustible para buscar la victoria con más ambición.

Está todo listo, profe. Eso fue lo que le dijeron a Javier Aguirre antes de salir a dar la última rueda de prensa antes del debut mundialista que tendrá la Selección Mexicana este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. El entrenador no dejó pregunta sin responder, incluyendo una que lo descolocó por completo instantes antes de abandonar la sala repleta de periodistas y reporteros.

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México no ganó ningún debut mundialista

La estadística indica que México fue partícipe del partido inaugural de los mundiales en siete oportunidades y en ninguna de ellas pudo conseguir la victoria. El último fue ante Sudáfrica, justamente en la casa de su rival y el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que la estadística negativa se extendió y buscará romperse en apenas unas horas.

Al ser consultado por esta cuestión, Aguirre expresó que desconocía el dato, pero que se le comentará a sus dirigidos para que sirva como una motivación extra para quedarse con este duelo ante Sudáfrica. El entrenador se mostró confiado en que sus dirigidos fueron convencidos por su mensaje y que las victorias pueden llegar como desean.

“Muy bien buen dato, eh. Muy bien, buen dato. No sabía, cinco derrotas y dos empates. No, pues hay que romper la estadística, hay que intentarlo por lo menos. No tenía ni idea y es parte de la historia, pero bueno, es buen dato. Se lo comentaré a los chavos, fíjate, para decirles otro motivo más por el cual hay que salir a ganar el partido. No tenía idea, pero qué bueno que me lo dices, esperemos mañana romper con esa estadística”, comentó Aguirre.

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Javier Aguirre dirigirá su segundo Mundial al frente de la Selección Mexicana. (GETTY IMAGES)

En números, los respectivos debuts se refieren a las ediciones mundialistas de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y la ya mencionada en Sudáfrica 2010. Todo listo para romper con el maleficio y comenzar la edición de 2026 con la ilusión en su punto más alto.

En síntesis

Javier Aguirre buscará romper la racha negativa de México en los debuts mundialistas.

buscará romper la racha negativa de México en los debuts mundialistas. La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica este jueves en el Estadio Azteca.

enfrentará a Sudáfrica este jueves en el Estadio Azteca. México acumula cinco derrotas y dos empates en los partidos inaugurales de los Mundiales.