10 titulares confirmados: la única duda de Javier Aguirre para el debut vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

David Faitelson reveló lo que planea el Vasco para buscar la victoria en el inicio de la competencia más esperada.

Está todo listo para el gran inicio del Mundial 2026. La Selección Mexicana será la encargada de darle paso al primer compromiso de la cita más esperada por el mundo del futbol con un duelo ante Sudáfrica que requerirá de la mejor alineación titular posible, algo que parece que el entrenador Javier Aguirre tiene confirmado casi en su mayoría.

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En la rueda de prensa previa al encuentro ante Sudáfrica, Aguirre fue consultado por quién será el elegido en la portería y, de paso, por la alineación titular en general, pero el Vasco afirmó de manera clara: “No he hablado con ellos del 11 titular, pero lo tengo muy estructurado en mi cabeza“.

Edson Álvarez o Erik Lira: la única duda de Aguirre para el debut mundialista

Según informó el periodista David Faitelson, el equipo de México presentaría una sola duda para confirmar su alineación titular. Entre Edson Álvarez y Erik Lira saldría el último de los inicialistas de este jueves en el Estadio Azteca, ahora llamado Banorte.

Edson Álvarez será esperado hasta último momento para definir su titularidad. (GETTY IMAGES)

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¿Quiénes son los otros 10? El equipo estaría conformado por Guillermo Ochoa bajo los tres postes, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en defensa, Álvaro Fidalgo confirmado en el centro del campo, dejando un poco más adelantados a Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Entre Lira y Álvarez está el acompañante del Maguito.

De esta manera, será cuestión de esperar a las próximas horas y los momentos más cercanos al encuentro para que se termine de confirmar la alineación titular de México. En caso de que juegue Edson, será por tener al capitán en cancha, pero su condición física no le permite estar al 100% en el aspecto físico y por eso el jugador de Cruz Azul cobra protagonismo, aunque todo dependerá de la decisión final de Aguirre.

En síntesis

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 enfrentando al combinado de Sudáfrica.

debutará en el Mundial 2026 enfrentando al combinado de Sudáfrica. El entrenador Javier Aguirre ya tiene estructurada en su cabeza la alineación titular.

ya tiene estructurada en su cabeza la alineación titular. La única duda de México es el ingreso de Edson Álvarez o Erik Lira.