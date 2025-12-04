Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

La Inteligencia Artificial anticipó los rivales de México en el Mundial 2026

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial que rivales le tocarían al seleccionado mexicano en la competición internacional que se disputará el próximo año.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
La IA revela el grupo de México para el Mundial.
© Getty ImagesLa IA revela el grupo de México para el Mundial.

Cada vez falta menos para el inicio de la competición internacional más importante del planeta a nivel selecciones. El Mundial 2026 se disputará el próximo año en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, y la expectativa crece jornada tras jornada. En México, las miradas están puestas en el Tri, que al ser anfitrión tendrá la obligación de ofrecer un torneo competitivo; sin embargo, el nivel mostrado en los últimos meses ha dejado muchas dudas y las preocupaciones alrededor del equipo no han desaparecido.

Publicidad

En este contexto, BOLAVIP decidió preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, qué rivales podrían tocarle a la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. La IA realizó su predicción sobre el posible sector que enfrentarían los dirigidos por Javier Aguirre y, además, proyectó cómo quedarían conformados los demás grupos de la Copa del Mundo.

Así será el Mundial 2026 según Gemini

Ganadores asumidos del repechaje

Para completar el Pot 4, asumiremos los siguientes clasificados, basados en la fortaleza percibida.

RepechajeGanador Asumido (Clasifica)Conf.
European Play-Off AUcraniaUEFA
European Play-Off BSueciaUEFA
European Play-Off CTurquíaUEFA
European Play-Off DDinamarcaUEFA
FIFA Play-Off 1 (Intercont.)JamaicaCONCACAF
FIFA Play-Off 2 (Intercont.)IrakAFC

El grupo del anfitrión: México

¿Cuándo, dónde y cómo comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

ver también

¿Cuándo, dónde y cómo comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

México (Pot 1, Grupo A) debe enfrentarse a un equipo de Pot 2, Pot 3 y Pot 4, evitando a cualquier otro equipo de CONCACAF.

Publicidad
PosiciónEquipoConfederaciónAjuste
Pot 1MÉXICOCONCACAFAnfitrión y cabeza de serie (A1).
Pot 2JapónAFCSe mantiene.
Pot 3EgiptoCAFNuevo rival: Movemos a Egipto al Grupo A, evitando a Panamá.
Pot 4GhanaCAFSe mantiene.

Conformación de los 12 Grupos

A continuación, la predicción del sorteo completo, respetando la regla de máximo un equipo por confederación, excepto UEFA (máximo dos):

GrupoPot 1Pot 2Pot 3Pot 4
AMÉXICOSuizaEgiptoGhana
BCANADÁCroaciaNoruegaUcrania
CUSASenegalPanamáCabo Verde
DArgentinaJapónUzbekistánIrak
EBrasilMarruecosTúnezNueva Zelanda
FInglaterraUruguayQatarDinamarca
GFranciaEcuadorArgeliaCuracao
HEspañaColombiaEscociaHaití
IPortugalAustriaArabia SauditaJordania
JPaíses BajosIR IránCosta de MarfilSuecia
KBélgicaCorea RepúblicaParaguayJamaica
LAlemaniaAustraliaSudáfricaTurquía
Publicidad

Grupos de la Muerte

Los grupos de mayor paridad y nivel: Grupo de la Muerte Principal: Grupo J

  • Países Bajos (Pot 1), IR Irán (Pot 2), Costa de Marfil (Pot 3), Suecia (Pot 4).

Candidato Adicional: Grupo F

  • Inglaterra (Pot 1), Uruguay (Pot 2), Qatar (Pot 3), Dinamarca (Pot 4).

Un Grupo Complicado para Brasil: Grupo E

  • Brasil (Pot 1), Marruecos (Pot 2), Túnez (Pot 3), Nueva Zelanda (Pot 4).
Publicidad

En síntesis

  • El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
  • La Selección Mexicana es anfitriona, pero su nivel reciente ha generado dudas.
  • Gemini, la IA de Google, predijo los posibles rivales de Javier Aguirre en fase de grupos.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26

Flamengo partirá con ventaja ante Cruz Azul en la Intercontinental
Futbol Internacional

Flamengo partirá con ventaja ante Cruz Azul en la Intercontinental

La pésima noticia que recibieron LeBron James y Stephen Curry
NBA

La pésima noticia que recibieron LeBron James y Stephen Curry

Revelaron cuándo Canelo Álvarez puede recuperar uno de sus cinturones
Boxeo

Revelaron cuándo Canelo Álvarez puede recuperar uno de sus cinturones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo