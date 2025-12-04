Cada vez falta menos para el inicio de la competición internacional más importante del planeta a nivel selecciones. El Mundial 2026 se disputará el próximo año en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, y la expectativa crece jornada tras jornada. En México, las miradas están puestas en el Tri, que al ser anfitrión tendrá la obligación de ofrecer un torneo competitivo; sin embargo, el nivel mostrado en los últimos meses ha dejado muchas dudas y las preocupaciones alrededor del equipo no han desaparecido.

En este contexto, BOLAVIP decidió preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, qué rivales podrían tocarle a la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. La IA realizó su predicción sobre el posible sector que enfrentarían los dirigidos por Javier Aguirre y, además, proyectó cómo quedarían conformados los demás grupos de la Copa del Mundo.

Así será el Mundial 2026 según Gemini

Ganadores asumidos del repechaje

Para completar el Pot 4, asumiremos los siguientes clasificados, basados en la fortaleza percibida.

Repechaje Ganador Asumido (Clasifica) Conf. European Play-Off A Ucrania UEFA European Play-Off B Suecia UEFA European Play-Off C Turquía UEFA European Play-Off D Dinamarca UEFA FIFA Play-Off 1 (Intercont.) Jamaica CONCACAF FIFA Play-Off 2 (Intercont.) Irak AFC

El grupo del anfitrión: México

México (Pot 1, Grupo A) debe enfrentarse a un equipo de Pot 2, Pot 3 y Pot 4, evitando a cualquier otro equipo de CONCACAF.

Posición Equipo Confederación Ajuste Pot 1 MÉXICO CONCACAF Anfitrión y cabeza de serie (A1). Pot 2 Japón AFC Se mantiene. Pot 3 Egipto CAF Nuevo rival: Movemos a Egipto al Grupo A, evitando a Panamá. Pot 4 Ghana CAF Se mantiene.

Conformación de los 12 Grupos

A continuación, la predicción del sorteo completo, respetando la regla de máximo un equipo por confederación, excepto UEFA (máximo dos):

Grupo Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 A MÉXICO Suiza Egipto Ghana B CANADÁ Croacia Noruega Ucrania C USA Senegal Panamá Cabo Verde D Argentina Japón Uzbekistán Irak E Brasil Marruecos Túnez Nueva Zelanda F Inglaterra Uruguay Qatar Dinamarca G Francia Ecuador Argelia Curacao H España Colombia Escocia Haití I Portugal Austria Arabia Saudita Jordania J Países Bajos IR Irán Costa de Marfil Suecia K Bélgica Corea República Paraguay Jamaica L Alemania Australia Sudáfrica Turquía

Grupos de la Muerte

Los grupos de mayor paridad y nivel: Grupo de la Muerte Principal: Grupo J

Países Bajos (Pot 1), IR Irán (Pot 2), Costa de Marfil (Pot 3), Suecia (Pot 4).

Candidato Adicional: Grupo F

Inglaterra (Pot 1), Uruguay (Pot 2), Qatar (Pot 3), Dinamarca (Pot 4).

Un Grupo Complicado para Brasil: Grupo E

Brasil (Pot 1), Marruecos (Pot 2), Túnez (Pot 3), Nueva Zelanda (Pot 4).

En síntesis