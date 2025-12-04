Cada vez falta menos para el inicio de la competición internacional más importante del planeta a nivel selecciones. El Mundial 2026 se disputará el próximo año en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, y la expectativa crece jornada tras jornada. En México, las miradas están puestas en el Tri, que al ser anfitrión tendrá la obligación de ofrecer un torneo competitivo; sin embargo, el nivel mostrado en los últimos meses ha dejado muchas dudas y las preocupaciones alrededor del equipo no han desaparecido.
En este contexto, BOLAVIP decidió preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, qué rivales podrían tocarle a la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. La IA realizó su predicción sobre el posible sector que enfrentarían los dirigidos por Javier Aguirre y, además, proyectó cómo quedarían conformados los demás grupos de la Copa del Mundo.
Así será el Mundial 2026 según Gemini
Ganadores asumidos del repechaje
Para completar el Pot 4, asumiremos los siguientes clasificados, basados en la fortaleza percibida.
|Repechaje
|Ganador Asumido (Clasifica)
|Conf.
|European Play-Off A
|Ucrania
|UEFA
|European Play-Off B
|Suecia
|UEFA
|European Play-Off C
|Turquía
|UEFA
|European Play-Off D
|Dinamarca
|UEFA
|FIFA Play-Off 1 (Intercont.)
|Jamaica
|CONCACAF
|FIFA Play-Off 2 (Intercont.)
|Irak
|AFC
El grupo del anfitrión: México
México (Pot 1, Grupo A) debe enfrentarse a un equipo de Pot 2, Pot 3 y Pot 4, evitando a cualquier otro equipo de CONCACAF.
|Posición
|Equipo
|Confederación
|Ajuste
|Pot 1
|MÉXICO
|CONCACAF
|Anfitrión y cabeza de serie (A1).
|Pot 2
|Japón
|AFC
|Se mantiene.
|Pot 3
|Egipto
|CAF
|Nuevo rival: Movemos a Egipto al Grupo A, evitando a Panamá.
|Pot 4
|Ghana
|CAF
|Se mantiene.
Conformación de los 12 Grupos
A continuación, la predicción del sorteo completo, respetando la regla de máximo un equipo por confederación, excepto UEFA (máximo dos):
|Grupo
|Pot 1
|Pot 2
|Pot 3
|Pot 4
|A
|MÉXICO
|Suiza
|Egipto
|Ghana
|B
|CANADÁ
|Croacia
|Noruega
|Ucrania
|C
|USA
|Senegal
|Panamá
|Cabo Verde
|D
|Argentina
|Japón
|Uzbekistán
|Irak
|E
|Brasil
|Marruecos
|Túnez
|Nueva Zelanda
|F
|Inglaterra
|Uruguay
|Qatar
|Dinamarca
|G
|Francia
|Ecuador
|Argelia
|Curacao
|H
|España
|Colombia
|Escocia
|Haití
|I
|Portugal
|Austria
|Arabia Saudita
|Jordania
|J
|Países Bajos
|IR Irán
|Costa de Marfil
|Suecia
|K
|Bélgica
|Corea República
|Paraguay
|Jamaica
|L
|Alemania
|Australia
|Sudáfrica
|Turquía
Grupos de la Muerte
Los grupos de mayor paridad y nivel: Grupo de la Muerte Principal: Grupo J
- Países Bajos (Pot 1), IR Irán (Pot 2), Costa de Marfil (Pot 3), Suecia (Pot 4).
Candidato Adicional: Grupo F
- Inglaterra (Pot 1), Uruguay (Pot 2), Qatar (Pot 3), Dinamarca (Pot 4).
Un Grupo Complicado para Brasil: Grupo E
- Brasil (Pot 1), Marruecos (Pot 2), Túnez (Pot 3), Nueva Zelanda (Pot 4).
En síntesis
- El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
- La Selección Mexicana es anfitriona, pero su nivel reciente ha generado dudas.
- Gemini, la IA de Google, predijo los posibles rivales de Javier Aguirre en fase de grupos.