Las palabras de Memo Ochoa tras su homenaje en el Mundial con México

Más allá de la victoria histórica de la Selección Mexicana, una de las mejores imágenes fue cuando Javier Aguirre le dio la oportunidad a Guillermo Ochoa de tener su homenaje en su sexto mundial. El resultado del partido dio oportunidad de que el arquero se despidiera de las Copas del Mundo en el recinto en el que debutó.

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Las palabras de Memo Ochoa

El Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México fue el escenario que lo vio debutar en el futbol profesional y ahora se despide de los Mundiales en este mismo inmueble, por lo que al término del partido ante República Checa, el arquero muy emotivo apareció ante las cámaras para hablar de lo que sintió y dar su agradecimiento.

“Se acomodó todo, en un inicio estuve siempre luchando y peleando, empujando para jugar. Al final Javier toma las decisiones y si no podía sabía que tenía que esperar. La historia lo quiso así: el resultado, el escenario; agradecido con la afición, con mis compañeros, es lo más bonito que me puedo llevar; al cuerpo técnico y a mi familia porque yo sabía lo que estaban pesando. Creo que el guion estuvo bien escrito”. Guillermo Ochoa en Azteca Deportes

El guardameta reconoció sus inicios y dejó claro que sus sueños habían sido cumplidos, no sólo por él, sino para los que estuvieron con él tratando de hacer historia vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo. “Fue aquí en el Estadio Azteca donde jugué mi primer partido (…) Lo logré. No habría sido fácil sin mi familia. No fue fácil en absoluto, pero valió la pena.”, detalló para Telemundo.

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En síntesis