Las semifinales del certamen internacional de Norteamérica rompieron una curiosa racha que llevaba más de tres décadas.

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Argentina derrotó 3-1 en el tiempo extra a Suiza con goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con este resultado, la Albiceleste avanzó de instancia y se medirá ante Inglaterra en Semifinales.

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Con este duelo entre argentinos y suizos, quedaron conformadas las dos Semifinales del torneo. Además del cruce mencionado, del otro lado de la llave se medirán Francia y España, tompiendo una racha que llevaba 36 años sin romperse en los diferentes Mundiales que se jugaron.

Y es que por por primera desde las Semifinales de Italia 1990 los equipos participantes en este fase son todos campeones del mundo. Cabe recordar que Argentina lo ganó tres veces (1978, 1986 y 2022), Francia dos (1998 y 2018), e Inglaterra (1966) y España (2010) en una oportunidad.

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Esto solo sucedió dos veces en toda la historia del certamen internacional de FIFA. Precisamente, en 1990 los cuatro que llegaron fueron Argentina, Italia, Alemania e Inglaterra, pasando a la definición argentinos y alemanes, pulseada que se quedaron los teutones.

Por otro lado, la primeraz que esto sucedió fue en la edición de México 1970, donde a la instancia con solo cuatro conjuntos arribaron Brasil, Uruguay, Italia y Alemania. En la definición, la Canarinha goleó 4-1 a la Azzurra y se quedó con el torneo.

¿Cuándo y dónde se juegan las Semifinales del Mundial 2026?

Francia vs. España – martes 14 de julio – 13:00 horas (CDMX) – AT&T Stadium (Dallas)

– martes 14 de julio – 13:00 horas (CDMX) – AT&T Stadium (Dallas) Inglaterra vs. Argentina – miércoles 15 de julio – 13:00 horas (CDMX) – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

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En síntesis