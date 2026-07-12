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Mundial 2026

Las Semifinales del Mundial 2026 rompieron una curiosa racha que llevaba 36 años

Las semifinales del certamen internacional de Norteamérica rompieron una curiosa racha que llevaba más de tres décadas.

Las semifinales del Mundial 2026 rompieron una curiosa racha que llevaba 36 años
© GeminiLas semifinales del Mundial 2026 rompieron una curiosa racha que llevaba 36 años

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Argentina derrotó 3-1 en el tiempo extra a Suiza con goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con este resultado, la Albiceleste avanzó de instancia y se medirá ante Inglaterra en Semifinales.

Con este duelo entre argentinos y suizos, quedaron conformadas las dos Semifinales del torneo. Además del cruce mencionado, del otro lado de la llave se medirán Francia y España, tompiendo una racha que llevaba 36 años sin romperse en los diferentes Mundiales que se jugaron.

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Y es que por por primera desde las Semifinales de Italia 1990 los equipos participantes en este fase son todos campeones del mundo. Cabe recordar que Argentina lo ganó tres veces (1978, 1986 y 2022), Francia dos (1998 y 2018), e Inglaterra (1966) y España (2010) en una oportunidad.

Esto solo sucedió dos veces en toda la historia del certamen internacional de FIFA. Precisamente, en 1990 los cuatro que llegaron fueron Argentina, Italia, Alemania e Inglaterra, pasando a la definición argentinos y alemanes, pulseada que se quedaron los teutones.

Por otro lado, la primeraz que esto sucedió fue en la edición de México 1970, donde a la instancia con solo cuatro conjuntos arribaron Brasil, Uruguay, Italia y Alemania. En la definición, la Canarinha goleó 4-1 a la Azzurra y se quedó con el torneo.

¿Cuándo y dónde se juegan las Semifinales del Mundial 2026?

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La estadística que beneficia a Argentina ante Inglaterra por las Semifinales del Mundial 2026

  • Francia vs. España – martes 14 de julio – 13:00 horas (CDMX) – AT&T Stadium (Dallas)
  • Inglaterra vs. Argentina – miércoles 15 de julio – 13:00 horas (CDMX) – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

En síntesis

  • Argentina venció 3-1 a Suiza y avanzó a Semifinales para jugar contra Inglaterra.
  • Racha de 36 años rota: los cuatro semifinalistas de 2026 son campeones del mundo.
  • Italia 1990 y México 1970 fueron los únicos mundiales anteriores con este mismo récord.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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