La Albiceleste tiene una estadística a favor de cara a su duelo ante los Three Lions por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Argentina derrotó 3-1 en el tiempo extra a Suiza con goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con este resultado, la Albiceleste avanzó de instancia y se medirá ante Inglaterra en Semifinales.

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El cuadro sudamericano se medirá ante los Three Lions en la Copa del Mundo tras 24 años, luego de hacerlo en la Fase de Grupos de la edición de Corea del Sur – Japón del 2002, con triunfo de los europeos por 1-0 y donde el equipo argentino quedó afuera en esa primera ronda.

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Ahora, con ambos en Semifinales, hay una estadística que se inclina en favor de Argentina. Y es que cada vez que piso esta fase, siempre avanzó a la Final. El tricampeón del mundo jamás quedó eliminado en esta instancia y se aferra a este dato para avanzar de instancia.

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En 1930 dejó afuera a Estados Unidos, en 1986 a Bélgica, en 1990 a Italia, en 2014 a Países Bajos y en 2022 a Croacia. Cabe recordar que, si bien el equipo fue campeón en 1978, el torneo tenía otro formato y no existía la instancia de Semifinales antes de la definición.

¿Cómo le fue a Inglaterra en las Semifinales de la Copa del Mundo?

En el caso de Inglaterra, es la cuarta vez que llega a Semifinales pero tuvo una suerte dispar. Si bien clasificó a la Final en 1966 tras eliminar a Portugal, quedó en el camino en 1990 y 2018 tras quedar afuera ante Alemania y Croacia, respectivamente.

En síntesis

Victoria 3-1: Argentina derrotó a Suiza en tiempo extra y avanzó a Semifinales.

Argentina derrotó a Suiza en tiempo extra y avanzó a Semifinales. Argentina vs Inglaterra: Ambos equipos volverán a enfrentarse en un Mundial tras 24 años.

Ambos equipos volverán a enfrentarse en un Mundial tras 24 años. Cinco Semifinales: Argentina superó esta fase en 1930, 1986, 1990, 2014 y 2022.