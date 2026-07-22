Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de memes inspirados en las teorías conspirativas que hablan de una supuesta final arreglada para favorecer a España.

El domingo, España conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en Estados Unidos. De esta manera, la Roja volvió a levantar el trofeo 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010 y se convirtió nuevamente en campeona del mundo.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro. España monopolizó la posesión de la pelota, generó las situaciones más claras de gol y dominó el desarrollo de la final, encontrando su premio con el tanto de Ferrán Torres en el tiempo suplementario.

Por el lado de Argentina, el rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado. El equipo de Lionel Scaloni, que buscaba el bicampeonato del mundo, nunca logró imponer su juego y fue superado de principio a fin. Incluso, no registró remates al arco a lo largo de los 130 minutos que duró el encuentro.

Tras la derrota por 1-0, en las redes sociales no tardaron en aparecer distintas teorías conspirativas impulsadas por algunos aficionados argentinos. En distintas plataformas comenzaron a circular publicaciones que intentaban explicar el resultado con diferentes versiones y especulaciones.

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Entre las teorías más comentadas aparecieron afirmaciones que sostenían, sin pruebas, que la final había estado arreglada para favorecer a España. También se difundieron versiones que aseguraban que los jugadores argentinos habían sido amenazados, que en la arenga previa al partido se los veía preocupados y que la bandera de las Islas Malvinas que exhibieron tras el encuentro ante Inglaterra les había generado problemas de cara a la final.

Toda esa ola de especulaciones terminó trasladándose al humor en internet. Las redes sociales se inundaron rápidamente de memes que ironizaron sobre las distintas teorías conspirativas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados por los usuarios después de la definición del Mundial 2026.

Los memes más virales tras las teorías

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En sintesis

España ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final. El delantero Ferran Torres anotó el gol del título durante el tiempo suplementario.

anotó el gol del título durante el tiempo suplementario. La Selección Argentina finalizó los 130 minutos del partido sin registrar tiros al arco.