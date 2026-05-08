La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y todos se preparan de la mejor manera para dar lo mejor de sí en el torneo. No solo jugadores de cada una de las selecciones si no también desde los organizadores como los aficionados que asistirán.

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A poco más de un mes para el inicio, el capitán del actual campeón del mundo, Lionel Messi, habló en una charla mano a mano con el presentador Joaquín “Pollo” Álvarez de diversos temas, entre ellos, sobre que naciones son las favoritas para quedarse con el trofeo.

Así arrancó: “Sí, hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América, Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel de grupo, de selección, y que esta Argentina siempre va a ir a competir y a dar el máximo como lo hizo de que está este grupo junto“.

💣🚨“Hay que saber que por delante nuestro hay favoritos que llegan MEJOR” – la sinceridad de Messi con el Pollo Álvarez de cara al Mundial pic.twitter.com/36woCiM42z — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 8, 2026

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Al se consultado por lo favoritos, esbozó: “Bueno, yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es el candidato y tiene los jugadores como para poder pelear en todas las competiciones oficiales“.

Y concluyó: “Y después un poco siempre hacemos la misma, Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Después siempre Portugal, Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y muy buena también, después siempre aparece alguna sorpresa“.

¿Cómo es el grupo de Argentina en el Mundial 2026 y cuándo debuta?

La Albiceleste comparte el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, siendo la gran candidata para avanzar como líder de la zona. Su debut será ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el próximo martes 16 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

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En síntesis