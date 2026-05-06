Mientras Nike paga 18 millones a Cristiano Ronaldo, la fortuna que Adidas da a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen marcando el mercado del marketing deportivo a nivel mundial. Mientras Nike sostiene un acuerdo millonario con el portugués, Adidas mantiene una relación histórica con el argentino.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo marcaron una era dentro del futbol mundial, sino que también se consolidaron como dos de las figuras más influyentes del deporte a nivel comercial. Su impacto trasciende lo deportivo y los convierte en verdaderos íconos globales que generan millones fuera del campo de juego.

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Ambos futbolistas han construido carreras paralelas al mejor nivel, donde las marcas juegan un rol clave. Su imagen, su alcance en redes sociales y su peso mediático los transformaron en activos fundamentales para las empresas más importantes del mundo.

En el caso de Messi, su vínculo con Adidas es uno de los más fuertes del mercado. El argentino mantiene un acuerdo de larga duración con la marca alemana, considerado de tipo “de por vida” desde su renovación en 2017, lo que lo posiciona como uno de sus embajadores principales.

En términos económicos, las estimaciones indican que Messi percibe entre 20 y 25 millones de dólares anuales por su contrato con Adidas. A eso se suman bonos, campañas publicitarias y el desarrollo de líneas de productos propias, como botines y prendas exclusivas con su nombre.

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Por el lado de Cristiano Ronaldo, su relación con Nike es una de las más lucrativas del deporte. El portugués firmó un contrato de larga duración que le reporta cerca de 18 millones de dólares anuales.

La fortuna de Messi y CR7

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario de la historia, con una fortuna estimada en 1.045 mil millones de libras. El jugador del Al Nassr sigue aumentando su patrimonio gracias a contratos y acuerdos comerciales a nivel mundial. En tanto, Lionel Messi cuenta en 2025 con un patrimonio cercano a los 850 millones de dólares, de acuerdo a Celebrity Net Worth.

En sintesis

Lionel Messi firmó un contrato vitalicio con Adidas desde su renovación en 2017 .

firmó un contrato vitalicio con desde su renovación en . El futbolista argentino percibe entre 20 y 25 millones de dólares anuales por Adidas .

anuales por . Cristiano Ronaldo recibe cerca de 18 millones de dólares anuales por su contrato con Nike.