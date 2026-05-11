La Blue Family cambiará a su director técnico anterior a solo un mes del inicio del certamen internacional de selecciones.

La Copa del Mundo 2026 está cada más cerca y los detalles de todos los involucrados ya sea de manera directa o indirecta se preparan de la mejor manera. Más allá de los jugadores, cuerpos técnicos y organizadores, también Se preparan para el evento.

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Y una selección nacional fue noticia a tan solo un mes del inicio del certamen internacional por una cuestión que sorprende a quienes no siguen de cerca la actividad de la misma. Se trata de Curazao, que tendrá su estreno en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Acorde a la información del periodista Nahuel Lanzón para AlterFutbol, Dick Advocaat volverá a dirigir al equipo tras haber renunciado en febrero por la salud de su hija. Los jugadores, al enterarse que su hija ya estaba mejor, hicieron presión para que vuelva.

🚨🇨🇼 AHORA: DICK ADVOCAAT VUELVE A LA SELECCIÓN DE CURAZAO PARA EL MUNDIAL



El entrenador de 78 años había renunciado en febrero por la salud de su hija. Los jugadores, al saber que su hija ya estaba mejor, hicieron presión para que vuelva. El sponsor principal de la Federación… pic.twitter.com/kyZuofzipV — AlterFútbol (@AlterFutbol) May 11, 2026

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Lo llamativo de esta historia es que hasta el sponsor principal de la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) también exigía su regreso. La FFK no quería su regreso pero debió ceder ante estas dos grandes presiones. El actual estratega, Fred Rutten, dejará el cargo con apenas dos amistosos dirigidos.

Gilbert Martina, presidente de FFK no cedió enseguido y hasta incluso ratificó a Rutten. Pero Corendon, la aerolínea neerlandesa que es sponsor principal, anunció que cortaría el sponsoreo después del Mundial si no se reincorporaba a Advocaat.

Esta aerolínea con vuelos directos entre Países Bajos y Curazao posee un vínculo comercial estratégico con la isla, ahorrándole a la FFK gastos de logística y traslado. Su peso en la nación es importante, por lo que no sería nada positivo romper relación. La combinación de jugadores, sponsors y dos derrotas en los únicos partidos de Rutten terminó por resolver el conflicto.

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¿Cómo es el grupo de Curazao en el Mundial 2026 y cuándo debuta?

Cabe recordar que Curazao integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Debutará en el certamen internacional el próximo jueves 14 de junio desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en NRG Stadium de la ciudad de Houston.

En síntesis