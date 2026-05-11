Johnny Cardoso estaba destinado a jugar su primer Mundial con Estados Unidos, pero se lesionó con el Atlético de Madrid.

A un mes exacto del comienzo del Mundial 2026, todas las alarmas se encienden cada vez que un futbolista se lesiona porque una complicación física puede dejar a cualquier jugador fuera de la cita. Este sería el caso de Johnny Cardoso, alguien importante en Estados Unidos.

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Johnny Cardoso se lesionó en el entrenamiento de Atlético de Madrid del jueves pasado y en un principio lo que se reportó fue una molestia en el tobillo derecho. Unos días después, el club español emitió el parte médico y contó que el futbolista deberá ser operado.

La lesión de Johnny Cardoso

“Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho. El estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular“, detalló el Atlético de Madrid.

El parte médico de Atlético de Madrid (Atlético de Madrid)

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Y si bien aún no se confirmó su baja del Mundial 2026, todo indica que Mauricio Pochettino no podrá contar con Johnny Cardoso, quien se esperaba que se convierta en un pilar en la sala de máquinas de Estados Unidos.

Johnny Cardoso tuvo su primera temporada con el Atlético de Madrid, en la que disputó 30 partidos con el club colchonero después de su paso por el Betis. El centrocampista se encaminaba a disputar su primera Copa del Mundo, pero lo más probable es que no llegue a recuperarse.

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Posibles reemplazos de Johnny Cardoso en Estados Unidos

Futbolistas como Tyler Adams, Aidan Morris o Cristian Roldán pueden ser alguno de los nombres que tomen mayor preponderancia en el equipo de Mauricio Pochettino. Estados Unidos debuta el próximo 12 de junio contra Paraguay y luego jugará contra Australia y Turquía.

En síntesis