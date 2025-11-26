Es tendencia:
Los 11 países que le pueden tocar a México en el partido inaugural del Mundial 2026

Los equipos que podrían tocarle al seleccionado mexicano en el debut de la competición internacional en la que será anfitrión.

Por Ramiro Canessa

Los rivales que podría enfrentar México en el debut del Mundial.
© Getty ImagesLos rivales que podría enfrentar México en el debut del Mundial.

La Selección Mexicana ya tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, que se disputará en su propio país. La expectativa crece entre aficionados y jugadores, mientras el equipo sigue su preparación de cara al torneo más importante a nivel de selecciones.

Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tri no llega en su mejor momento futbolístico, lo que genera preocupación de cara al debut. Sin embargo, todavía quedan partidos de preparación en 2026 que servirán para ajustar detalles y definir el once inicial.

El estratega mexicano tendrá la tarea de seleccionar a los jugadores que formarán parte de la convocatoria final, así como de definir quiénes serán titulares en el partido inaugural. Cada encuentro amistoso será clave para evaluar el rendimiento del equipo.

Falta muy poco para el sorteo del torneo, y la incertidumbre sobre el primer rival de México mantiene a los seguidores del Tri atentos a cualquier novedad. La buena noticia es que se filtraron las posibles selecciones que podrían enfrentar a México en su estreno.

¿Qué rivales podría enfrentar México?

El partido inaugural de México en el Mundial 2026 se jugará contra un equipo proveniente del Bombo 3. Esto asegura que el rival no será una de las selecciones consideradas favoritas o más fuertes del certamen, lo que podría ser una ventaja estratégica.

Las selecciones que podrían enfrentar a México en su debut son:

  • Noruega
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Túnez
De esta lista el equipo más complicado es la Noruega de Erling Haaland que viene de tener una gran eliminatoria europea. Mientras que Paraguay también es un rival duro y se vio en el último amistoso que disputaron.

