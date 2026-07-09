Los 7 mexicanos que continúan en el Mundial 2026 pese a la eliminación del Tri

Todavía hay representación nacional en la Copa del Mundo aunque el seleccionado no haya clasificado a los cuartos de final.

La Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 el pasado domingo 5 de julio luego de perder por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

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A pesar de las grandes expectativas generadas luego de la fase de grupos y el triunfo sobre Ecuador, finalmente el Tri se despidió de la Copa del Mundo. No obstante, todavía hay representación mexicana en la cita mundialista.

Sí, si bien la delegación de la Selección Mexicana ya no participa del certamen, lo cierto es que la FIFA eligió a un total de siete arbitros mexicanos entre centrales, asistentes y VAR. A continuación, repasa quiénes son todos ellos.

Los 7 árbitros mexicanos elegidos para el Mundial 2026

César Arturo Ramos Palazuelos

Katia Itzel García Mendoza

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Alberto Morín Méndez

Guillermo Pacheco Larios (VAR)

Erick Yair Miranda Galindo (VAR)

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César Ramos dirigió en la fase de grupos del Mundial 2026 (Getty Images)

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En síntesis