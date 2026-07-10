La estrella mexicana se expresó en redes sociales tras una discusión con un periodista argentino en plena Copa del Mundo 2026.

La discusión entre el jugador mexicano Javier Hernández y la prensa argentina sumó un nuevo capítulo tras expresarse el comunicador en los medios de comunicación. Ahora, fue le propio Chicahrito quien se expresó en redes sociales y respondió al periodista Hugo Balassone. Esto fue durante la narración de los protagonistas en el duelo entre Argentina y Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026.

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Así se expresó en Instagram: “Jamás dije eso. Solo lo dije en singular hacia ese ‘periodista’ mal educado. Nada fue en contra de Argentina sino sobre el comportamiento de esa persona. Quieren inventar que odio a los argentinos. Los mismos que inventaron cosas espantosas de su selección por años. Tengo gran afecto por Argentina y grandes amigos allí“.

El relato de Hugo Balassone que hizo enojar a Chicharito

“Chicharito Hernández estuvo todo el tiempo protestando y planteando que era un dislate, que se trataba de otro fútbol y poco menos de un atraco, la falta que le cometen a Lisandro Martínez, en el inicio del gol de Egipto que luego anularon”, expresó.

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Balassone aseguró que esa postura le hizo sentir que el exjugador de México deseaba la eliminación de la Selección argentina del certamen: “Chicharito quería la derrota de la Argentina”.

El momento de mayor tensión llegó cuando Enzo Fernández marcó de cabeza el gol de la victoria. Balassone reconoció que, aunque habitualmente no festeja los goles mientras trabaja, esta vez reaccionó de manera diferente: “Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado”.

Balassone cerró la anécdota con una última reflexión sobre lo ocurrido: “No estoy de acuerdo con la chicana contra los mexicanos, pero Chicharito me recontra sacó. Después, antes de irse, se me acercó y me dijo al oído: ‘Ustedes son campeones del mundo pero son malas personas’. La tiene recontra adentro Chicharito”.

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En síntesis