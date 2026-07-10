El especialista en movimientos de jugadores destapó la verdad sobre el devenir deportivo del atacante.

En las últimas horas, Robert Morales tomó el centro de la escena en el mundo Pumas UNAM a raíz de algunos trascendidos que anunciaban presuntas ofertas por el paraguayo. Este viernes, varios reportes pusieron en duda la continuidad del delantero en Ciudad Universitaria y encendieron la preocupación de la fanáticada auriazul.

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Robert Morales fue uno de los futbolistas más importantes de los ‘Felinos’ en el último torneo, con participación directa en 11 goles en la campaña del subcampeón de Liga MX. Aportó 9 tantos y 2 asistencias en 23 partidos en el primer semestre solo por campeonato doméstico, incluso con una anotación en la final por el título.

Ante las alarmas prendidas por la continuidad o no del atacante, César Luis Merlo contó toda la verdad sobre su futuro y lo que le espera a Pumas UNAM con esta situación puntual. El especialista en mercado de pases respondió las consultas de los aficionados de los ‘Universitarios’ y dejó claro cómo queda el panorama para este libro de verano.

Robert Morales, el de los goles importantes [Foto: Getty]

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Primero y principal, de acuerdo a la información del periodista, Robert Morales continuará en CU por lo menos hasta el 31 de diciembre, cuando se vence su cesión vigente. No corre riesgo la estadía del paraguayo en Pumas para estos próximos seis meses, donde el equipo de Esteban Solari disputará el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

En este sentido, el reportero confirmó que no existen ofertas de ningún equipo para llevarse al delantero ahora a mitad de año, y así lo confirman tanto el club como el jugador. CLM habló de “puro humo” respecto a los rumores que surgieron fuerte por estas horas y condicionaban el devenir deportivo del futbolista en Cantera.

Por último, César Luis Merlo explicitó que incluso aunque llegara alguna propuesta externa, Toluca no puede venderlo ya que Pumas tiene la prioridad de compra hasta diciembre. Como no hay una cláusula de repesca en el contrato firmado, los de la UNAM tienen tiempo hasta fin de año para definir si adquieren o no su ficha en forma permanente.

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Bajo estas circunstancias, Robert Morales se quedará en Ciudad Universitaria a cumplir el contrato y si se queda más tiempo dependerá de la decisión institucional a futuro. A priori, seguirá siendo titular en el equipo, ahora con Esteban Solari en el banquillo y buscando sostener esa buena versión que le permita ganarse la renovación.