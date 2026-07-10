¡Lo que parecía parado... ya no lo está! Luego de un tiempo donde había quedado estanctada, hay novedades en la novela entre Tigres UANL y River Plate. Este viernes, una nueva información comenzó a anticipar un final que estaba anunciado desde el principio y que hará cambiar la estrategia de mercado a los de Nuevo […]

¡Lo que parecía parado… ya no lo está! Luego de un tiempo donde había quedado estanctada, hay novedades en la novela entre Tigres UANL y River Plate. Este viernes, una nueva información comenzó a anticipar un final que estaba anunciado desde el principio y que hará cambiar la estrategia de mercado a los de Nuevo León.

Publicidad

En las últimas horas, se retomaron las conversaciones entre las partes y Ángel Correa esta cada vez más cerca de dejar México para regresar a Argentina a jugar en River. El delantero auriazul parece que se saldrá con la suya y cumplirá con el sueño que manifestó a lo largo de todo este libro de pases de verano durante el Mundial.

César Luis Merlo, el periodista más confiable en movimientos de jugadores, confesó esta tarde que la directiva de Tigres bajó sus pretensiones y ya no pide 20 millones. Esa señal le pone presión a River para que mejore su oferta pero al mismo tiempo le marca la cancha y lo alienta a que las pláticas estén encaminadas a un acuerdo.

Tras fracasar en Tigres, Correa se iría a River [Foto: Getty]

Publicidad

De acuerdo a lo revelado por el corresponsal, la última propuesta verbal de River fue de 14 millones y no fue aceptada por Tigres UANL, pero los rojiblancos la mejorarán en breve. Cansados del tire y afloje y de no ver una predisposición del propio Ángel Correa, en el cuadro auriazul ya no se mantendrán firmes y se mostraron abiertos al pase.

En su última editorial del mercado de fichajes, el reportero afirmó que “está todo dado para un desenlace feliz para los argentinos” y que Ángel Correa sea refuerzo de River. Las partes todavía deben alcanzar un entendimiento por la cifra final de la transferencia, pero CLM está convencido que la operación se terminará cerrando más pronto que tarde.

La clave de la negociación entre Tigres y River la tuvo Ángel Correa: el jugador hizo mucha presión y sigue haciendo presión para que el club le deje irse de vuelta a su país. Luego de que el equipo de la Liga MX desembolsase una fortuna un año atrás para sacarlo de Atlético Madrid, el futbolista duraría poco y no se quedaría a jugar el Apertura 2026.