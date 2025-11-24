A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá empiezan a finiquitar los detalles para que todo esté listo de cara el inicio del torneo. Sin embargo, una noticia sacudió la tranquilidad que llevan los trabajos en el lugar.

Y es que en el Estadio Akron, la casa de Chivas, se encontraron restos humanos en las cercanías, en un estado que precisamente es el segundo lugar en desapariciones de personas. Esto genera cierta preocupación de cara el inicio del torneo internacional.

Desde 2022 hasta la fecha, en Zapopan reportan localización constante de restos humanos en distintos puntos cerca del recinto. Acorde a la información de Mediotiempo, los primeros reportes comenzaron en 2022, cuando trabajadores de una constructora que trabajaban en la edificación de un fraccionamiento encontraron restos humanos.

Ahora, en septiembre, se volvieron a dar hallazgos de este mismo tipo, a muy poca distancia del Akron. Hoy siguen encontrando bolsas con restos humanos, que contienen cuerpos completos y otros seccionados. En total ya son 456 bolsas las encontradas cerca del inmueble.

Predio Las Agujas (a 13 km del Akron), Camino a La Noria (zona rural cercana a carretera), Camino al Alemán (a 16 km) y Colonia Arroyo Hondo (a 19 km) son los puntos donde se han dado estos macabros hallazgos que preocupan a las autoridades.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Akron?

El Estadio Akron será sede de 4 partidos del Mundial 2026, siendo sede del segundo partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos.

Jueves 11 de junio de 2026: Partido 2

Jueves 18 de junio de 2026: Partido 28 (México #2)

Martes 23 de junio de 2026: Partido 48

Viernes 26 de junio de 2026: Partido 66

