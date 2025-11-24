Es tendencia:
Más de 400 bolsas con restos humanos aterrorizan a México y a FIFA antes del Mundial 2026

Hallaron bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron, sede del Mundial 2026 y casa de Chivas de Guadalajara.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesHallaron restos humanos cerca del Estadio Akron, sede del Mundial 2026

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá empiezan a finiquitar los detalles para que todo esté listo de cara el inicio del torneo. Sin embargo, una noticia sacudió la tranquilidad que llevan los trabajos en el lugar.

Y es que en el Estadio Akron, la casa de Chivas, se encontraron restos humanos en las cercanías, en un estado que precisamente es el segundo lugar en desapariciones de personas. Esto genera cierta preocupación de cara el inicio del torneo internacional.

Desde 2022 hasta la fecha, en Zapopan reportan localización constante de restos humanos en distintos puntos cerca del recinto. Acorde a la información de Mediotiempo, los primeros reportes comenzaron en 2022, cuando trabajadores de una constructora que trabajaban en la edificación de un fraccionamiento encontraron restos humanos.

Ahora, en septiembre, se volvieron a dar hallazgos de este mismo tipo, a muy poca distancia del Akron. Hoy siguen encontrando bolsas con restos humanos, que contienen cuerpos completos y otros seccionados. En total ya son 456 bolsas las encontradas cerca del inmueble.

Predio Las Agujas (a 13 km del Akron), Camino a La Noria (zona rural cercana a carretera), Camino al Alemán (a 16 km) y Colonia Arroyo Hondo (a 19 km) son los puntos donde se han dado estos macabros hallazgos que preocupan a las autoridades.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Akron?

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026

El Estadio Akron será sede de 4 partidos del Mundial 2026, siendo sede del segundo partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos.

  • Jueves 11 de junio de 2026: Partido 2 
  • Jueves 18 de junio de 2026: Partido 28 (México #2)
  • Martes 23 de junio de 2026: Partido 48
  • Viernes 26 de junio de 2026: Partido 66 

En síntesis

  • Se han encontrado 456 bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron (casa de Chivas) en Zapopan, México.
  • Los hallazgos de restos humanos se han reportado constantemente en Zapopan desde el año 2022 en cercanías del estadio.
  • Los hallazgos preocupan a la FIFA antes del Mundial 2026, ya que el estadio Akron será sede del torneo.
