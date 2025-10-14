La Selección Mexicana tendrá una pronta ‘revancha personal’ luego de lo que fue la última derrota por goleada ante Colombia en el primer juego de esta jornada FIFA. Este martes por la noche, el ‘Tri’ se medirá frente a frente ante Ecuador, otro de los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo, en el marco de un nuevo amistoso internacional.

No solamente fue el abultado resultado en contra lo que dolió de la reciente caída ante los ‘Cafeteros’, sino que además expuso todas las falencias y debilidades del conjunto de Javier Aguirre: la fragilidad defensiva, las pocas ideas en la creación de juego y la falta de definición, algunos de los puntos que debe trabajar la escuadra nacional.

Luego de ese duro traspié, México podrá tener otra prueba a la altura: la Selección Ecuatoriana viene de terminar en el 2° lugar de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026, sólo por detrás de Argentina, por lo que estamos platicando de un rival de aún mejor presente que el de Colombia, que humilló al equipo del ‘Vasco’ el fin de semana.

Este nuevo desafío de la Selección Mexicana, para fortuna de los fanáticos, no se jugará en el exterior como los últimos juegos del combinado nacional: el escenario escogido se ubica en el territorio mexicano, por lo que se espera una muy buena entrada, a diferencia de aquellos compromisos celebrados fuera del país donde hay menos aficionados propios.

El recinto elegido para el amistoso internacional entre México y Ecuador ha sido el Estadio Akron, la casa de las Chivas de Guadalajara, uno de los establecimientos más imponentes del país. La legendaria edificación de Zapopan cuenta con una capacidad para casi 50 mil espectadores, siendo una de las más espaciosas y de mayor magnitud de toda la nación.

En esta oportunidad, además, tiene un condimento particular la elección del Akron como sede del cruce de selecciones: será una de las tres sedes de México para el Mundial 2026, por lo que los dos equipos podrían volver a pisar este suelo en el evento deportivo tan esperado por todos de medidados del año que viene. Hoy jugarán por un amistoso, pero no dejará de ser especial.

El Estadio Akron aguarda por México y Ecuador [Foto: Getty]

¿A qué hora y dónde ver México vs. Ecuador por un amistoso internacional?

El encuentro entre el ‘Tri’ y la ‘Tri’ se llevará a cabo HOY martes 14 de octubre, en el mencionado Estadio Akron, a partir de las 20.30 horas del Centro de México (21.30 hora Ecuador), por un amistoso de selecciones. El juego contará con la transmisión en vivo y en directo en todo el suelo mexicano, de las pantallas de TUDN, Canal 5, ViX, Azteca 7, ViX Premium y Azteca Deportes Network.