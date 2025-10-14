Cuando la FMF escogió a Guadalajara como la ciudad sede del amistoso internacional entre México y Ecuador de este mes de octubre, los mandatarios imaginaron que la afición se acercaría en masa a acompañar al equipo en casa, en uno de sus últimos compromisos previo al debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, el diagnóstico falló por completo.

Publicidad

Publicidad

Lejos de lo esperado por la organización, hasta el día anterior al encuentro entre selecciones, sólo se había vendido ¡el 25%! de la totalidad de las localidades del Estadio Akron, recinto elegido como sede del partido. En la cancha de las Chivas de Guadalajara entran más de 49 mil aficionados, por lo que no es sencillo llenar semejante establecimiento deportivo.

Ante esta compleja situación, en la antesala del amistoso de la Selección Mexicana, las autoridades tomaron una decisión para aumentar la entrada de fanáticos que apoyen al equipo esta noche. Luego de la goleada en contra ante Colombia, el público se distanció de sus futbolistas y la Federación intentará recomponer el vínculo entre los de Javier Aguirre y los simpatizantes.

El Estadio Akron y un preocupante marco de martes [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Para poder llenar más el estadio, los directivos de México acordaron como medida la reducción de los precios de los boletos al 50%: en el día del partido, todos los tickets bajaron los costos a la mitad, para fomentar que los fanáticos compren su ubicación y se acerquen al Akron a acompañar al seleccionado en el amistoso de este martes ante Ecuador en Guadalajara.

De este modo, las localidades para el compromiso internacional parten de los 425 pesos mexicanos (22 dólares), facilitando el acceso a un mayor rango de público. Con esta determinación, si bien es poco probable que se logre el lleno total, se espera que por lo menos más de la mitad del estadio esté ocupado para el último desafío de la Selección Mexicana en esta jornada FIFA.