La estrella de Francia volvió a dejar su nombre en el resultado y estira su registro en el torneo de selecciones.

¡No hay quien lo pare! Así como a CR7 le dicen ‘Mr Champions’, Kyilian Mbappé está dándolo todo para que lo llamen “Mr Mundiales”. Desde su debut en selección mayor ha brillando defendiendo a su país, pero además, su torneo favorito ha sido la Copa del Mundo. La estrella de ‘Les Bleus’ sigue dejando su marca en el torneo de la FIFA.

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Con lo difícil que es competir y llegar lejos en esta competición, Mbappé ha sido campeón en su primer Mundial a los 19 años y subcampeón en su segundo a los 18. En este Mundial 2026, el talentosísimo atacante quiere su segunda estrella y para ello está teniendo un impacto clave para su equipo. Hoy volvió a convertir para la Selección de Francia.

Durante su corriente participación, está primero en la tabla de goleo del Mundial 2026 con 6 goles (cuatro anotados en fase de grupos y dos en dieciseisavos de final). Este martes, Kylian Mbappé marcó un doblete ante Suecia y así llegó a su sexto tanto en esta edición. Antes sus víctimas habían sido Senegal e Irak, con dos goles a cada uno.

Mbappé anotó y se lo dedicó á su técnico [foto: Getty]

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No obstante, tras anotar ante Suecia en estos 16avos de final del Mundial 2026, Mbappé también recortó distancias en otro registro personal en el que quiere escalar. Quedó a solo uno de Lionel Messi en el ranking histórico de goleadores de los Mundiales. Kylian está muy cerca de escribir otra página grande en las Copas del Mundo.

Con su flamante conquista en Francia vs. Suecia, Kylian Mbappé llegó a 18 tantos totales en la Copa Mundial de la FIFA, repartidos en sus tres presencias (2018-2022-2026). Lionel Messi lidera esa tabla de artilleros con 19 goles, y el crack de la Selección de Francia ya está tan sólo uno por detrás y con menos Mundiales jugados en su vida.

Máximos goleadores históricos de los Mundiales, con Messi y Mbappé:

Estos son los 5 máximos anotadores de la Copa del Mundo desde la primera edición hasta este Mundial 2026 inclusive:

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