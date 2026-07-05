El piloto tapatío llegó al paddock con la playera de la Selección Mexicana a horas del partido por los octavos de final del Mundial 2026.

Checo Pérez corre este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto tapatío de Cadillac no olvida que horas más tarde México disputará los octavos de final del Mundial 2026 precisamente contra Inglaterra y así lo demostró en su llegada al paddock.

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Puntualmente, el oriundo de Guadalajara llegó vistiendo la playera de la Selección Mexicana y la cuenta oficial de la F1 publicó el video del momento, acompañado de la frase “en territorio enemigo”.

Checo nunca ha ocultado su fanatismo por el futbol y es un hecho que será un aficionado más del Tri apoyando a la distancia en lo que será uno de los partidos más importantes de la historia de México.

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No obstante, primero deberá disputar la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone desde las 8:00 hs (CDMX). Luego de eso, estará listo para disfrutar del choque entre México e Inglaterra a partir de las 18:00 hs (CDXM) en el Estadio Azteca.

¿En qué puesto larga Checo Pérez?

Sergio Pérez no pudo completar una buena clasificación con su Cadillac y larga desde el puesto 20, solo por delante de los dos pilotos de Aston Martin: Lance Stroll y Fernando Alonso.

En síntesis

Checo Pérez larga en el puesto 20 con Cadillac en el Gran Premio británico.

larga en el puesto 20 con Cadillac en el Gran Premio británico. 8:00 hs CDMX es el horario de inicio de la carrera en Silverstone.

es el horario de inicio de la carrera en Silverstone. 18:00 hs CDMX juegan México e Inglaterra los octavos de final en Estadio Azteca.