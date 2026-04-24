La Fórmula 1 confirmó este viernes 24 de abril el regreso de un histórico circuito al calendario: Istanbul Park. Este recinto supo recibir a la Máxima de 2005 a 2011 y luego sirvió como reemplazo de emergencia en la pandemia de Covid-19. Sin embargo, ahora el Gran Premio de Turquía retorna de manera oficial al calendario.

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El anuncio oficial del regreso de Turquía al calendario (@F1)

Tras haberse barajado como posible sustituto de Bahréin o Arabia Saudita este mismo año, ahora la F1 confirmó el regreso del GP de Turquía a partir de 2027 por un contrato de cinco años. Es decir, hasta la temporada 2031.

De momento no se comunicó qué Gran Premio saldrá del calendario para abrirle paso al de Turquía. Sin embargo, extraoficialmente se cree que Países Bajos (Zandvoort) podría salir, ya que termina su contrato con la Fórmula 1 una vez que finalice la temporada 2026.

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“Como Turquía, volveremos a estar a la altura de esta confianza ofreciendo una organización impecable en todos los aspectos, tal como hemos hecho en el pasado”, manifestó Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, tras la confirmación del reingreso del país al calendario oficial.

¿Cuándo se corrió el último Gran Premio de Turquía y quién ganó?

La última vez que se corrió el Gran Premio de Turquía fue en la temporada 2021 y el ganador de dicha carrera fue Valtteri Bottas (Mercedes), actual compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en la escudería Cadillac.

En síntesis

El Gran Premio de Turquía regresa oficialmente al calendario de F1 desde 2027 hasta 2031 .

regresa oficialmente al calendario de F1 desde . El presidente Recep Tayyip Erdoğan confirmó el acuerdo tras el anuncio de la Fórmula 1 .

confirmó el acuerdo tras el anuncio de la . El último ganador en Istanbul Park fue Valtteri Bottas durante la temporada 2021.