Se disputó la segunda qualy del fin de semana en Silverstone y quedó todo definido para el domingo.

Silverstone está listo para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Este sábado no solo se llevó a cabo la Sprint, sino que también en el segundo turno se disputó la clasificación que determinó las posiciones en la parrilla de largada.

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Lewis Hamilton se había quedado con la pole position en la sprint qualy del viernes, pero el piloto británico de Ferrari no pudo repetir el sábado. Por el contrario, esta vez Kimi Antonelli se quedó con la primera posición de la grilla para la carrera principal del domingo.

Resultado de la clasificación del GP de Gran Bretaña 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Checo Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

Kimi Antonelli se quedó con la pole de la clasificación de Silverstone (Getty Images)

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Así fue la eliminación de la qualy del GP de Gran Bretaña

Q1:

Esteban Ocon (Haas)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Franco Colapinto (Alpine)

Checo Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Q2:

Gabriel Bortoleto (Audi)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hülkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Alex Albon (Williams)

Q3:

Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Isack Hadjar (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Liam Lawson (Racing Bulls)

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En síntesis