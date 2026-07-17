Checo Pérez revela su deseo para la final del Mundial 2026: “Me encantaría verlo ganar”

La final del Mundial 2026 y la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 se disputarán el mismo día: domingo 19 de julio. En este contexto, en la previa de las primeras sesiones en el circuito de Spa-Francorchamps le consultaron a Checo Pérez por su favorito para la final.
El piloto mexicano es un reconocido aficionado del futbol y no dudó en asegurar que el partido entre España y Argentina será “lo más interesante del fin de semana”. Asimismo, reveló su deseo de que Lionel Messi gane nuevamente la Copa del Mundo.
Checo Pérez aseguró que le gustaría ver a Messi ganar el Mundial 2026 (Getty Images)
Checo Pérez se inclina por Messi y Argentina
“La verdad es que con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí con mi familia todos los años, tengo mucho cariño por España”, comenzó respondiendo Pérez para los micrófonos de la Fórmula 1.
No obstante, luego mostró un leve favoritismo por Argentina y por Lionel Messi: “Por Argentina también (tengo mucho cariño). Con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar“.
Checo diciendo que lo más interesante del fin de semana es la final del Mundial 😭😭😭— Marie🌸 (@ma_fe79) July 16, 2026
Ya le vale la F1 (a mí también Checo 😭)
“Con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia, y con Messi, es el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo… pic.twitter.com/nSnUzZEw2a
El mensaje de Franco Colapinto para Lionel Messi tras el pase de Argentina a la final del Mundial
Finalmente, cerró: “Es difícil escoger a uno. Quen sea el ganador, será un muy buen ganador. Los dos merecen estar en la final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana (risas)”.
En síntesis
- 19 de julio: coinciden la final del Mundial 2026 y el GP de Bélgica.
- Checo Pérez: el piloto mexicano desea que Lionel Messi gane nuevamente el Mundial.
- España y Argentina: jugarán la final, evento que Pérez calificó como lo más interesante.