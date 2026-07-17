Checo Pérez revela su deseo para la final del Mundial 2026: “Me encantaría verlo ganar”

El piloto mexicano fue consultado por su favorito entre Argentina y España durante el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

La final del Mundial 2026 y la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 se disputarán el mismo día: domingo 19 de julio. En este contexto, en la previa de las primeras sesiones en el circuito de Spa-Francorchamps le consultaron a Checo Pérez por su favorito para la final.

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El piloto mexicano es un reconocido aficionado del futbol y no dudó en asegurar que el partido entre España y Argentina será “lo más interesante del fin de semana”. Asimismo, reveló su deseo de que Lionel Messi gane nuevamente la Copa del Mundo.

Checo Pérez aseguró que le gustaría ver a Messi ganar el Mundial 2026 (Getty Images)

Checo Pérez se inclina por Messi y Argentina

“La verdad es que con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí con mi familia todos los años, tengo mucho cariño por España”, comenzó respondiendo Pérez para los micrófonos de la Fórmula 1.

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No obstante, luego mostró un leve favoritismo por Argentina y por Lionel Messi: “Por Argentina también (tengo mucho cariño). Con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar“.

Checo diciendo que lo más interesante del fin de semana es la final del Mundial 😭😭😭



Ya le vale la F1 (a mí también Checo 😭)



“Con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia, y con Messi, es el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo… pic.twitter.com/nSnUzZEw2a — Marie🌸 (@ma_fe79) July 16, 2026

Finalmente, cerró: “Es difícil escoger a uno. Quen sea el ganador, será un muy buen ganador. Los dos merecen estar en la final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana (risas)”.

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En síntesis