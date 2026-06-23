México vs República Checa, sin bebidas alcohólicas: la drástica medida del Gobierno de CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México implementará una restricción en la venta de bebidas alcohólicas con motivo del partido entre México y República Checa por el Mundial 2026. La medida busca reforzar la seguridad y el orden público durante una jornada que movilizará a miles de aficionados.

Desde las 19:00 hs de la CDMX, la Selección de México se enfrentará a República Checa en el histórico Estadio Azteca, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro corresponde a la última jornada del Grupo A y definirá quiénes clasifican y quiénes no.

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México llega a este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la próxima ronda tras sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur. República Checa, en cambio, todavía mantiene viva la ilusión de avanzar y necesita un resultado positivo para seguir soñando con los dieciseisavos de final.

Habrá restricciones por el partido en la Ciudad de México

Con motivo del encuentro y la gran convocatoria de aficionados que se espera en los alrededores del Estadio Azteca, el Gobierno de la Ciudad de México implementó una serie de medidas especiales de seguridad. Entre ellas destaca la restricción en la venta de bebidas alcohólicas en determinadas zonas y horarios, con el objetivo de garantizar el orden público durante la jornada mundialista.

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Las autoridades buscan evitar incidentes antes, durante y después del partido, en un evento que movilizará a miles de personas tanto dentro como fuera del estadio.

Cabe recordar que tras la victoria ante Corea, 400.000 mil mexicanos festejaron el triunfo y si bien fue una gran fiesta hubo algunos incidentes. Además, las calles quedaron en pésimas condiciones. Por lo tanto, se tomó esta medida estricta para este encuentro.

En sintesis

México y República Checa se enfrentan hoy en el cierre del Grupo A del Mundial 2026 .

se enfrentan hoy en el cierre del Grupo A del . El partido de la selección de México se disputará en el histórico Estadio Azteca .

se disputará en el histórico . El Gobierno de la Ciudad de México restringirá la venta de alcohol por seguridad.