Qué país del Grupo A clasificó con México a los 16avos de final del Mundial 2026

El Tri completó la primera fase con puntaje perfecto y fue acompañado por un inesperado ganador en la última jornada.

La definición del Grupo A del Mundial 2026 mantuvo el suspenso hasta el final de los encuentros. Aunque México ya estaba clasificado, el resto de integrantes de la zona contaban con posibilidades concretas de continuar con vida en la competencia y, sin dudas, los resultados sorprendieron.

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En la previa del día, México llegaba como líder de la zona con seis puntos y era seguido por los tres de Corea del Sur, mientras que República Checa y Sudáfrica cerraban la zona con una sola unidad. Finalmente, los encuentros terminaron 3-0 entre el Tri y Chequia y 1-0 para los africanos contra los asiáticos.

Sudáfrica clasificó junto a México a los 16avos de final del Mundial

La sorpresa se apoderó de la escena, porque pocos esperaban una victoria de Sudáfrica y menos que ese triunfo le permitiera avanzar como segundo de México. Gracias a un tanto de Thapelo Maseko en el segundo tiempo, los africanos sorprendieron a los asiáticos y les arrebataron un segundo lugar de zona que tenían asegurados con una igualdad.

Sudáfrica se apoderó del segundo lugar del Grupo A en la última jornada. (GETTY IMAGES)

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Por lo pronto, Corea del Sur deberá esperar a que la avancen las jornadas los próximos días. En caso de que los resultados se lo permitan, podrá acceder como uno de los ocho mejores terceros que obtienen el pase a la próxima instancia de la competencia. Los asiáticos terminaron la zona con tres puntos y una diferencia de -1, por lo que su futuro luce más que complicado.

Así terminó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

En síntesis

México venció 3-0 a República Checa y aseguró el liderato del Grupo A con puntaje perfecto.

venció 3-0 a República Checa y aseguró el liderato del Grupo A con puntaje perfecto. Sudáfrica dio la sorpresa al derrotar 1-0 a Corea del Sur y avanzar como segundo lugar de la zona.

dio la sorpresa al derrotar 1-0 a Corea del Sur y avanzar como segundo lugar de la zona. Corea del Sur quedó en el tercer puesto con tres puntos y buscará calificar como uno de los mejores terceros.