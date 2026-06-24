México goleó 3-0 a República Checa, pero Javier Aguirre le quitó los reflectores a los anotadores del encuentro.

Fue una noche soñada para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, los dirigidos por Javier Aguirre le ganaron 3-0 República Checa y concretaron un paso firme en el Grupo A de esta edición del campeonato más importante de selecciones.

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Al finalizar el encuentro, el estratega del Tri fue interceptado por la transmisión oficial de la FIFA y no pudo esconder su emoción por el ingreso de Guillermo Ochoa. El arquero con pasado reciente en AEL Limassol FC de Chipre ingresó por Raúl Rangel a los 78 minutos y llegó a su sexta participación mundialista.

El plantel mexicano reconoce a Memo Ochoa tras su ingreso (Getty Images)

“Como título del partido pondría ‘La Noche de Memo Ochoa’. Se merece todo el cariño que le da la gente”, comentó el Vasco Aguirre, en medio de una ovación total del público presente en el Estadio Azteca. El entrenador cumplió con la petición de la afición y le entregó al experimentado arquero un puñado de minutos este encuentro en el Coloso de Santa Úrsula.

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¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la victoria ante República Checa?

Dejando de lado el tema del ingreso de Memo Ochoa, el Vasco Aguirre habló meramente del juego y explicó: “Me sorprendieron los checos. Nos quitaron la pelota y nos cambiaron el esquema, pusieron peloteros. Nos costó, pero corregimos unas cosas e hicimos un partido redondo“.

En síntesis

Victoria 3-0 de México sobre República Checa con goles de Chávez, Quiñones y Fidalgo.

sobre República Checa con goles de Chávez, Quiñones y Fidalgo. Sexto Mundial de Guillermo Ochoa tras ingresar al minuto 78 en el Estadio Azteca.

tras ingresar al minuto 78 en el Estadio Azteca. Javier Aguirre dirigió el triunfo de la Selección Mexicana en el Grupo A.