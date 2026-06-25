FIFA califica a los jugadores de México y elige a las tres figuras del partido ante Chequia

Se publicaron los Power Rankings del triunfo mexicano por la Jornada 3 y Mateo Chávez fue el más destacado del encuentro para la FIFA.

México superó las expectativas en la fase de grupos del Mundial 2026 al finalizar como líder del Grupo A. El Tri goleó a República Checa pese a alinear un equipo con varios suplentes y, como es habitual, la FIFA dio a conocer los puntajes oficiales del partido.

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El jugador más destacado fue Mateo Chávez. El defensa del AZ no había sumado minutos en la Copa del Mundo hasta ayer, pero terminó abriendo la cuenta para México y recibició la calificación más alta por parte de la FIFA.

Las 3 figuras de México vs. Chequia, según la FIFA

La FIFA publicó los Power Rankings del partido y hay dos lecturas, pero en ambas predominan los jugadores mexicanos. Por un lado, el ente regulador del futbol eligió a Mateo Chávez como el mejor futbolista en ataque (8.63), a Roberto Alvarado como el más creativo (8.06) y a César Montes como el más destacado en defensa (7.66).

Sin embargo, estos fueron los mejores futbolistas en los rubros mencionados. Luego está el promedio de la suma de los puntajes contemplando las tres secciones. En este contexto, Mateo Chávez sigue siendo el mejor, pero a él le siguen Julián Quiñones y Jorge Sánchez.

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¿Qué son los Power Rankings de la FIFA?

Los Power Rankings es un sistema de puntos para los futbolistas que se implementó en la Copa del Mundo 2026. Todos los jugadores de campo que disputen al menos 20 minutos recibirán una puntuación de 0 a 10 en tres categorías (ataque, creatividad y defensa) en cada partido y competirán a lo largo del torneo en una tabla general. Los porteros, por su parte, serán puntuados en dos categorías: posesión del balón y defensa de la portería.

Tras cada jornada, se elaborará un ranking que mostrará a los 100 mejores jugadores de cada categoría. Esta clasificación se considera un indicador del rendimiento en los partidos y en el torneo: cada jugador recibe una puntuación por cada partido y por su rendimiento general en el certamen. Las calificaciones se generan automáticamente a través de un algoritmo desarrollado por el Equipo de Análisis del Rendimiento de Fútbol de la FIFA.

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En síntesis