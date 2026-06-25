El delantero de 30 años decidió dar un paso al costado luego de la eliminación en el Grupo A.

Sorpresivo retiro en medio de la Copa del Mundo 2026: Patrik Schick dio un paso al costado en la Selección de República Checa con apenas 30 años. El delantero del Bayer Leverkusen llegaba a esta cita mundialista como la gran figura de su país, pero terminó anunciando su salida en pleno desarrollo del torneo.

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El anuncio llegó este jueves 25 de junio, un día después de la derrota de Chequia a manos de México en la última jornada del Grupo A. De hecho, Schick fue suplente ante el Tri para sorpresa de muchos y República Checha terminó siendo eliminada tras caer por 3-0.

Patrik Schick es nada más y nada menos que el cuarto máximo goleador histórico de su selección con 24 tantos en 50 partidos. Todo apuntaba a que podría meterse en el podio, pero optó por anunciar su retiro. Es importante aclarar que seguirá jugando a nivel club.

El comunicado de Patrik Schick

Schick hizo un posteo en redes sociales con varias fotos suyas con la Selección de República Checa y un extenso texto. En el mismo, sostuvo: “Hoy se cierra mi etapa en la selección nacional. Esta decisión no es impulsiva ni surgió de la noche a la mañana. Es una idea que he llevado conmigo durante bastante tiempo y sobre la que he reflexionado mucho”.

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No obstante, aprovechó su comunicado para hacer una fuerte crítica: “Me voy con la sensación de que el fútbol checo da para MUCHO, MUCHO más de lo que ha estado demostrando en los últimos años. Es necesario mirar la verdad a los ojos y cambiar una serie de cosas que llevan mucho tiempo sin funcionar. No lo digo por enojo o decepción. Lo digo porque me importa el fútbol checo”.

Así despidió República Checa a Patrik Schick

La cuenta oficial de la Selección de República Checa también se pronunció al respecto con un breve comunicado. “¡Gracias, Patrik! Tras diez años con la camiseta nacional, Patrik Schick ha decidido cerrar su carrera en la selección. Deja tras de sí goles y momentos inolvidables que los aficionados checos recordarán durante mucho tiempo. Gracias por cada partido, cada gol y el orgullo con el que representaste a la República Checa“, publicaron.

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Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

En síntesis