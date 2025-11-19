Cada vez falta menos para el desarrollo del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y la expectativa entre los fanáticos no para de crecer. Todos los aficionados ya cuentan los días para conocer a los rivales que le tocarán a su país en la Copa del Mundo, torneo que tendrá un grado de dificultad mayor dado que habrá más participantes y por lo tanto, más partidos por jugar para ser campeón.

En el ‘Tri’ no están exentos a esa inquietud, y han comenzado a imaginar escenarios que pueden tocarle. La Selección Mexicana será cabeza de serie y eso podría beneficiarlo, ya que no podrá enfrentar en el grupo a España, Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Canadá ni Estados Unidos, todos países que estarán junto a ella en el primer bolillero.

En la previa del evento por el que aguarda todo el planeta, la Inteligencia Artificial lanzó su predicción del sorteo de fase de grupos, y arrojó un vaticinio sobre los tres potenciales contrincantes que le caerían a México en la primera ronda. Eso sí, los resultados del modelo de prueba de la tecnología no serían los más agradables ni los más ilusionantes para el combinado nacional.

El momento de la bolilla de México en el Mundial pasado [Foto: Getty]

De acuerdo al pronóstico concluido por la IA en base a múltiples factores, los tres rivales del ‘Tri’ terminarían siendo Croacia (segundo bolillero), Noruega (tercer bolillero) y Nueva Zelanda (cuarto bolillero), todos clasificados de manera directa y sin haber tenido que pasar por el repechaje. Los tres seleccionados compartirían el Grupo A junto a México, formando un verdadero ‘grupo de la muerte’.

En este augurio de la Inteligencia Artificial, la Selección Mexicana tendría la mala fortuna de integrar uno de los cuatro grupos con dos equipos europeos: cabe recordar que, según la reglamentación de FIFA para el Mundial 2026, países de una misma confederación no pueden formar parte de la misma zona, a excepción de los de UEFA, que en cuatro grupos tendrán a dos de su misma confederación.

¿Cuándo y dónde será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

El sorteo tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 11.00 horas del Centro de México. Se realizará en el “Centro John F. Kennedy para las artes escénicas”, ubicado en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. El evento contará con la transmisión de las pantallas de Canal 5, Canal 2, TUDN y ViX para todo el territorio mexicano.

