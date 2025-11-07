En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca recibirá a América el próximo sábado 8 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Díez. Un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Mientras los Diablos Rojos buscan recuperar al liderato de la tabla, hoy en manos de Cruz Azul, las Águilas quieren dar el golpe ante su verdugo de las últimas dos finales, con la posibilidad de también ser líder de la tabla. La Inteligencia Artificial dio a su ganador acorde al estado de forma de los dos equipos.

América y Toluca protagonizan una final anticipada. [Foto: Getty Images]

La predicción de la IA

Acorde a ChatGPT, el ganador del partido será Toluca con un marcador de 2-1. También dio a los goleadores, que serán Paulinho y Marcel Ruiz. En tanto, para los capitalinos anotará Brian Rodríguez. La IA se apoya en los resultados recientes de los equipos y su estado de forma, que son más favorables al cuadro escarlata.

Publicidad

Publicidad

Así lo resumió: “Toluca llega entre los primeros de la tabla, con gran rendimiento en el Nemesio Díez. Apuesta por posesión, presión alta y amplitud. Toluca suele imponer ritmo y desgaste, sobre todo en altura y en su césped. Toluca, con plantel más completo y en casa, aprovecha el desgaste físico y las ausencias clave del América”.

De esta manera, Toluca llegaría a los 37 puntos tras 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas, a la espera de poder ser líder, según lo que hagan los Celestes con Pumas UNAM. En tanto, los Azulcremas se quedarían con 34 unidades, con la chance de ser rebasado por Tigres UANL y terminar 4°.

ver también El Club América esperó a Agustín Palavecino y llegaría en el Clausura 2026 como el fichaje bomba de André Jardine

En síntesis

Toluca recibirá a América el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Nemesio Díez .

recibirá a el a las (CDMX) en el . El partido es clave para el liderato de la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX .

de la tabla de posiciones del de la . La Inteligencia Artificial (ChatGPT) predice que Toluca ganará el partido con un marcador de 2-1.

Publicidad