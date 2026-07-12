Mientras Harry Kane cuesta 60 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

El presente y la edad de ambos futbolistas impactan directamente en su cotización. Así quedó la comparación entre el valor de mercado de Harry Kane y Lionel Messi.

Las semifinales del Mundial 2026 prometen ser unas de las más atractivas de las últimas décadas. Desde Italia 1990 no se daba un escenario en el que los cuatro semifinalistas fueran selecciones campeonas del mundo. Francia, España, Argentina e Inglaterra buscarán ahora un lugar en la gran final con planteles repletos de figuras.

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La acción comenzará el martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten para definir al primer finalista. Un día más tarde, el miércoles 15, será el turno de Argentina e Inglaterra, otro duelo que entregará al segundo clasificado para la definición del Mundial.

Las cuatro selecciones cuentan con futbolistas de primer nivel y llegan con argumentos para soñar con el título. Por el presente que atraviesan y la calidad de sus planteles, se esperan dos encuentros muy parejos, donde cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

Entre las grandes figuras aparecen Lionel Messi y Harry Kane, dos delanteros que volvieron a ser determinantes para sus selecciones. El capitán argentino llega con ocho goles en el Mundial 2026, mientras que el goleador inglés acumula seis tantos, siendo ambos protagonistas en la lucha por la Bota de Oro.

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¿Cuánto valen Harry Kane y Lionel Messi?

Más allá de su enorme jerarquía dentro de la cancha, la diferencia entre ambos también se refleja en el mercado de pases. Según el sitio especializado Transfermarkt, Harry Kane tiene un valor de mercado de 60 millones de euros actualmente.

Por su parte, Lionel Messi posee una cotización de 15 millones de euros. A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina continúa siendo una de las máximas figuras del futbol mundial y, pese a que su valor disminuyó con el paso del tiempo, sigue marcando diferencias dentro del campo de juego.

En sintesis

Lionel Messi lidera el goleo del Mundial 2026 con 8 anotaciones .

lidera el goleo del Mundial 2026 con . El atacante Harry Kane acumula 6 tantos en la presente Copa del Mundo.

acumula en la presente Copa del Mundo. El valor de mercado de Harry Kane está tasado en 60 millones de euros.