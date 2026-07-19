Finalizó la edición 2026 del certamen internacional de selecciones y se conoció al máximo anotador tras los 104 partidos.

En el marco de la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Sin embargo, además del cuadro ibérico, en Francia hubo consuelo porque, más allá del cuarto puesto, se conoció finalmente de manera oficial que la Bota de Oro, el premio al máximo ganador se la quedó Kylian Mbappé tras anotar 10 goles y 4 asistencias.

Kylian Mbappé quedó líder de goleo del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

Segundo quedó Lionel Messi de Argentina que anotó 8 goles y realizó 4 asistencias. En tanto, el podio lo completó Jude Bellingham de Inglaterra que realizó 7 anotaciones y tuvo 1 asistencias. Lo curioso es que no aparecen españoles en los primeros puestos de este ranking.

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Con este logro, el francés se convierte en el primer jugador en ser Bota de Oro en dos ocasiones en casi 100 años de la historia del certamen internacional tras hacerlo en el Mundial anterior, en Qatar 2022. Allí realizó 8 goles, uno más que Lionel Messi.

Máximos goleadores del Mundial 2026

En síntesis

España ganó el Mundial 2026 venciendo 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres.

venciendo 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. Kylian Mbappé logró la Bota de Oro con 10 goles y 4 asistencias.

con 10 goles y 4 asistencias. Lionel Messi fue el segundo goleador del torneo con 8 tantos y 4 asistencias.