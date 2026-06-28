Mientras Sebastián Beccacece gana 2,4 millones en Ecuador, el salario de Javier Aguirre en México

Sebastián Beccacece y Javier Aguirre se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero también protagonizan un llamativo duelo fuera de la cancha: la diferencia entre los salarios que perciben al frente de las selecciones de Ecuador y México.

Sebastián Beccacece y Javier Aguirre fueron dos de los entrenadores que más dieron que hablar durante la fase de grupos del Mundial 2026, aunque por motivos muy diferentes. Ambos llegaron al torneo con fuertes cuestionamientos, pero terminaron cambiando la imagen de sus selecciones y ahora protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final.

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El argentino estuvo en el centro de las críticas tras el flojo comienzo de Ecuador. La derrota frente a Costa de Marfil y el empate con Curazao hicieron crecer el pedido de salida por parte de los aficionados, aunque el equipo reaccionó a tiempo, venció a Alemania y consiguió la clasificación como uno de los mejores terceros, dejando además una buena imagen desde el juego.

Del otro lado aparece Javier Aguirre, quien también llegó al Mundial bajo la lupa por el rendimiento que había mostrado México en la previa. Sin embargo, el experimentado entrenador respondió con resultados: el Tri ganó sus tres partidos de la fase de grupos, terminó con puntaje ideal y sin recibir goles.

Ahora, ambos entrenadores se enfrentarán este martes 30 de junio en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador obtendrá el boleto a los octavos de final y seguirá en carrera por el título en una llave que promete ser una de las más parejas de esta instancia.

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Más allá de lo que suceda dentro de la cancha, también existe una diferencia importante fuera de ella. Los dos seleccionadores perciben salarios millonarios por dirigir a Ecuador y México, respectivamente, aunque uno de ellos cobra bastante más que el otro.

Comparación de salarios: Beccacece vs. Aguirre

Mientras que el portal ecuatoriano Ecuavisa informó que Sebastián Beccacece percibe un salario de 2,4 millones de dólares anuales al frente de la selección de Ecuador, TV Azteca aseguró que Javier Aguirre recibe 2,9 millones de dólares por año como entrenador de México.

En sintesis

Duelo en los banquillos: Ambos entrenadores clasificaron a dieciseisavos de final tras disipar las duras críticas iniciales de sus aficiones en la fase de grupos.

Ambos entrenadores clasificaron a dieciseisavos de final tras disipar las duras críticas iniciales de sus aficiones en la fase de grupos. El contraste económico: Javier Aguirre percibe un sueldo estimado en 2.9 millones de dólares anuales al frente del Tri, superando por medio millón la cifra del estratega argentino.

Javier Aguirre percibe un sueldo estimado en anuales al frente del Tri, superando por medio millón la cifra del estratega argentino. Costo por temporada: Sebastián Beccacece se ubica apenas por debajo en la escala salarial, cobrando una cifra de 2.4 millones de dólares al año con la Selección de Ecuador.