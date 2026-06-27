Descubre aquí cómo se disputará la próxima ronda y cuándo será cada uno de los partidos.

¡Pasen y vean! La fase de grupos ya es pasado y el Mundial 2026 dará lugar a los dieciseisavos de final, con el puntapié oficial a la etapa eliminatoria de esta nueva edición. Arranca la parte de los mano a mano, los ‘mata-mata’, los tú a tú, donde uno clasifica y el otro se queda afuera. A continuación, el informe completo con todo lo que hay que saber.

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Todos los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026:

Estos son los 32 privilegiados que sacaron boleto a la próxima ronda de la competencia:

Grupo A: México (1°) y Sudáfrica (2°)

México (1°) y Sudáfrica (2°) Grupo B: Suiza (1°), Canadá (2°) y Bosnia (3°)

Suiza (1°), Canadá (2°) y Bosnia (3°) Grupo C: Brasil (1°) y Marruecos (2°)

Brasil (1°) y Marruecos (2°) Grupo D: EEUU (1°), Australia (2°) y Paraguay (3°)

EEUU (1°), Australia (2°) y Paraguay (3°) Grupo E: Alemania (1°), Costa de Marfil (2°) y Ecuador (3°)

Alemania (1°), Costa de Marfil (2°) y Ecuador (3°) Grupo F: Países Bajos (1°), Japón (2°) y Suecia (3°)

Países Bajos (1°), Japón (2°) y Suecia (3°) Grupo G: Bélgica (1°) y Egipto (2°)

Bélgica (1°) y Egipto (2°) Grupo H: España (1°) y Cabo Verde (2°)

España (1°) y Cabo Verde (2°) Grupo I: Francia (1°), Noruega (2°) y Senegal (3°)

Francia (1°), Noruega (2°) y Senegal (3°) Grupo J: Argentina (1°), Austria (2°) y Argelia (3°)

Argentina (1°), Austria (2°) y Argelia (3°) Grupo K: Colombia (1°), Portugal (2°) y Congo (3°)

Colombia (1°), Portugal (2°) y Congo (3°) Grupo L: Inglaterra (1°), Croacia (2°) y Ghana (3°)

Todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026:

Estos son los 16 enfrentamientos que se llevarán a cabo en la siguiente fase del torneo de selecciones:

Alemania vs. Paraguay

Paraguay Argentina vs. Cabo Verde

Cabo Verde Australia vs. Egipto

Egipto Bélgica vs. Senegal

Senegal Brasil vs. Japón

Japón Colombia vs. Ghana

Ghana Costa de Marfil vs. Noruega

Noruega España vs. Austria

Austria Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina Francia vs. Suecia

Suecia Inglaterra vs. República del Congo

República del Congo México vs. Ecuador

Ecuador Países Bajos vs. Marruecos

Marruecos Portugal vs. Croacia

Croacia Sudáfrica vs. Canadá

Canadá Suiza vs. Argelia

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Así quedó el cuadro y las llaves de 16avos de final del Mundial 2026:

Foto: Fifa World Cup 2026.

¿Cuándo comienzan los 16avos de final del Mundial 2026?

Esta nueva instancia de la Copa Mundial de la FIFA dará inicio este domingo 28 de junio, aunque con la particularidad de que se desarrollará un único partido. En este primer día de dieciseisavos sólo se enfrentarán Sudáfrica y Canadá, a partir de las 13.00 hora CDMX. El resto de los días habrá tres encuentros en cada uno de ellos, hasta el viernes inclusive.

Días, horarios y sedes de los 16avos de final del Mundial 2026:

Este es el calendario confirmado para los dieciseisavos de final del certamen, con horarios del Centro de México:

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Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs. Canadá – 13.00 horas, en el Estadio Los Ángeles.

Lunes 29 de junio:

Brasil vs. Japón – 11.00 horas, en el Estadio Houston.

Alemania vs. Paraguay – 14.30 horas, en el Estadio Boston.

Países Bajos vs. Marruecos – 19.00 horas, en el Estadio Monterrey.

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs. Noruega – 11.00 horas, en el Estadio Dallas.

Francia vs. Suecia – 15.00 horas, en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

México vs. Ecuador – 19.00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs. RD Congo – 10.00 horas, en el Estadio Atlanta.

Bélgica vs. Senegal – 14.00 horas, en el Estadio Seattle.

Estados Unidos vs. Bosnia – 18.00 horas, en el Estadio San Francisco Bay Area.

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Jueves 2 de julio:

España vs. Austria – 13.00 horas, en el Estadio Los Ángeles.

Portugal vs. Croacia – 17.00 horas, en el Estadio Toronto.

Suiza vs. Argelia – 21.00 horas, en el Estadio Vancouver.

Viernes 3 de julio:

Australia vs. Egipto – 12.00 horas, en el Estadio Dallas.

Argentina vs. Cabo Verde – 16.00 horas, en el Estadio Miami.

Colombia vs. Ghana – 19.30 horas, en el Estadio Kansas City.

Todos los eliminados en fase de grupos del Mundial 2026:

Mientras que los mencionados 32 equipos ya piensan en dieciseisavos, otros 16 quedaron afuera de la Copa del Mundo en la primera ronda:

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Grupo A: Corea del Sur (3°) y República Checa (4°)

Corea del Sur (3°) y República Checa (4°) Grupo B: Qatar (4°)

Qatar (4°) Grupo C: Escocia (3°) y Haití (4°)

Escocia (3°) y Haití (4°) Grupo D: Turquía (4°)

Turquía (4°) Grupo E: Curazao (4°)

Curazao (4°) Grupo F: Túnez (4°)

Túnez (4°) Grupo G: Irán (3°) y Nueva Zelanda (4°)

Irán (3°) y Nueva Zelanda (4°) Grupo H: Uruguay (3°) y Arabia Saudita (4°)

Uruguay (3°) y Arabia Saudita (4°) Grupo I: Irak (4°)

Irak (4°) Grupo J: Jordania (4°)

Jordania (4°) Grupo K: Uzbekistán (4°)

Uzbekistán (4°) Grupo L: Panamá (4°)

Las posiciones finales de la fase de grupos y mejores terceros del Mundial 2026: