Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

La IA predijo al campeón del Mundial 2026 tras confirmarse los cruces de 16avos de final

Este domingo comienza la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 y la Inteligencia Artificial ya pronosticó quién será el campeón con resultados exacto en todo su camino.

Solo ocho países lograron ganar la Copa del Mundo en toda la historia
© Getty ImagesSolo ocho países lograron ganar la Copa del Mundo en toda la historia

Comienza la etapa de ‘mata-mata’ en el Mundial 2026. La fase de grupos llegó a su fin con algunas sorpresas y a partir del Sudáfrica vs. Canadá de este domingo 28 de junio todos los partidos serán de eliminación directa.

Los seleccionados clasificados a los 16avos de final saben que no tienen margen de error y, para disfrute de los aficionados, todos los equipos que llegaban con la etiqueta de candidato avanzaron de ronda.

Ahora bien, todavía faltan varios días para la gran final del 19 de julio. Por eso, en Bolavip nos adelantamos y le preguntamos a la Inteligencia Artificial por el candidato y todos los resultados con marcador exacto desde 16avos de final hasta la consagración.

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 (@FIFAWorldCup)

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 (@FIFAWorldCup)

La IA predijo el camino del campeón del Mundial 2026 con resultado EXACTO

La Inteligencia Artificial pronosticó que la Selección Argentina volverá a ganar la Copa del Mundo. Además, su víctima en la final también sería Francia, a quien vencería por 2-1 (en Qatar 2022 fue en penales).

El camino de Argentina campeón del Mundial 2026, según la IA:

  • 16avos de final: Argentina 4-0 Cabo Verde
  • Octavos de final: Argentina 3-0 Egipto
  • Cuartos de final: Argentina 2-1 Colombia (en tiempo extra)
  • Semifinales: Argentina 2-1 Brasil
  • Final: Argentina 2-1 Francia
Ver también

México fue la única selección del Mundial 2026 que ganó todos sus partidos sin recibir goles

Tras 15 días de competición, el código promocional permite a los nuevos usuarios optimizar su experiencia y acceder a herramientas de análisis avanzadas.

De 16avos a la final: todas las predicciones con resultado exacto

16avos de final:

PartidoResultado ExactoClasificado
Alemania vs. Paraguay2 – 0Alemania
Francia vs. Suecia3 – 1Francia
Sudáfrica vs. Canadá0 – 1Canadá
Países Bajos vs. Marruecos2 – 1Países Bajos
Portugal vs. Croacia1 – 0Portugal
España vs. Austria3 – 0España
Estados Unidos vs. Bosnia2 – 0Estados Unidos
Bélgica vs. Senegal1 – 2Senegal
Brasil vs. Japón3 – 1Brasil
Irlanda vs. Noruega0 – 2Noruega
México vs. Ecuador1 – 2Ecuador
Inglaterra vs. RD Congo3 – 0Inglaterra
Argentina vs. Cabo Verde4 – 0Argentina
Australia vs. Egipto0 – 1Egipto
Suiza vs. Argelia1 – 0Suiza
Colombia vs. Ghana2 – 1Colombia

Octavos de final:

PartidoResultado ExactoClasificado
Alemania vs. Francia1 – 2Francia
Canadá vs. Países Bajos0 – 3Países Bajos
Portugal vs. España1 – 2 (Prórroga)España
Estados Unidos vs. Senegal2 – 1Estados Unidos
Brasil vs. Noruega2 – 0Brasil
Ecuador vs. Inglaterra0 – 2Inglaterra
Argentina vs. Egipto3 – 0Argentina
Suiza vs. Colombia1 – 2Colombia

Cuartos de final:

PartidoResultado ExactoClasificado
Francia vs. Países Bajos2 – 1Francia
España vs. Estados Unidos2 – 0España
Brasil vs. Inglaterra2 – 1Brasil
Argentina vs. Colombia2 – 1 (Prórroga)Argentina

Semifinales:

PartidoResultado ExactoClasificado a la Final
Francia vs. España1 – 0Francia
Brasil vs. Argentina1 – 2Argentina

Final:

PartidoResultado ExactoCampeón
Francia vs. Argentina1 – 2ARGENTINA
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones