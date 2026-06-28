La IA predijo al campeón del Mundial 2026 tras confirmarse los cruces de 16avos de final

Este domingo comienza la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 y la Inteligencia Artificial ya pronosticó quién será el campeón con resultados exacto en todo su camino.

Comienza la etapa de ‘mata-mata’ en el Mundial 2026. La fase de grupos llegó a su fin con algunas sorpresas y a partir del Sudáfrica vs. Canadá de este domingo 28 de junio todos los partidos serán de eliminación directa.

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Los seleccionados clasificados a los 16avos de final saben que no tienen margen de error y, para disfrute de los aficionados, todos los equipos que llegaban con la etiqueta de candidato avanzaron de ronda.

Ahora bien, todavía faltan varios días para la gran final del 19 de julio. Por eso, en Bolavip nos adelantamos y le preguntamos a la Inteligencia Artificial por el candidato y todos los resultados con marcador exacto desde 16avos de final hasta la consagración.

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 (@FIFAWorldCup)

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La IA predijo el camino del campeón del Mundial 2026 con resultado EXACTO

La Inteligencia Artificial pronosticó que la Selección Argentina volverá a ganar la Copa del Mundo. Además, su víctima en la final también sería Francia, a quien vencería por 2-1 (en Qatar 2022 fue en penales).

El camino de Argentina campeón del Mundial 2026, según la IA:

16avos de final : Argentina 4-0 Cabo Verde

: Argentina 4-0 Cabo Verde Octavos de final : Argentina 3-0 Egipto

: Argentina 3-0 Egipto Cuartos de final : Argentina 2-1 Colombia (en tiempo extra)

: Argentina 2-1 Colombia (en tiempo extra) Semifinales : Argentina 2-1 Brasil

: Argentina 2-1 Brasil Final: Argentina 2-1 Francia

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De 16avos a la final: todas las predicciones con resultado exacto

16avos de final:

Partido Resultado Exacto Clasificado Alemania vs. Paraguay 2 – 0 Alemania Francia vs. Suecia 3 – 1 Francia Sudáfrica vs. Canadá 0 – 1 Canadá Países Bajos vs. Marruecos 2 – 1 Países Bajos Portugal vs. Croacia 1 – 0 Portugal España vs. Austria 3 – 0 España Estados Unidos vs. Bosnia 2 – 0 Estados Unidos Bélgica vs. Senegal 1 – 2 Senegal Brasil vs. Japón 3 – 1 Brasil Irlanda vs. Noruega 0 – 2 Noruega México vs. Ecuador 1 – 2 Ecuador Inglaterra vs. RD Congo 3 – 0 Inglaterra Argentina vs. Cabo Verde 4 – 0 Argentina Australia vs. Egipto 0 – 1 Egipto Suiza vs. Argelia 1 – 0 Suiza Colombia vs. Ghana 2 – 1 Colombia

Octavos de final:

Partido Resultado Exacto Clasificado Alemania vs. Francia 1 – 2 Francia Canadá vs. Países Bajos 0 – 3 Países Bajos Portugal vs. España 1 – 2 (Prórroga) España Estados Unidos vs. Senegal 2 – 1 Estados Unidos Brasil vs. Noruega 2 – 0 Brasil Ecuador vs. Inglaterra 0 – 2 Inglaterra Argentina vs. Egipto 3 – 0 Argentina Suiza vs. Colombia 1 – 2 Colombia

Cuartos de final:

Partido Resultado Exacto Clasificado Francia vs. Países Bajos 2 – 1 Francia España vs. Estados Unidos 2 – 0 España Brasil vs. Inglaterra 2 – 1 Brasil Argentina vs. Colombia 2 – 1 (Prórroga) Argentina

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Semifinales:

Partido Resultado Exacto Clasificado a la Final Francia vs. España 1 – 0 Francia Brasil vs. Argentina 1 – 2 Argentina

Final: