La IA predijo al campeón del Mundial 2026 tras confirmarse los cruces de 16avos de final

Comienza la etapa de ‘mata-mata’ en el Mundial 2026. La fase de grupos llegó a su fin con algunas sorpresas y a partir del Sudáfrica vs. Canadá de este domingo 28 de junio todos los partidos serán de eliminación directa.
Los seleccionados clasificados a los 16avos de final saben que no tienen margen de error y, para disfrute de los aficionados, todos los equipos que llegaban con la etiqueta de candidato avanzaron de ronda.
Ahora bien, todavía faltan varios días para la gran final del 19 de julio. Por eso, en Bolavip nos adelantamos y le preguntamos a la Inteligencia Artificial por el candidato y todos los resultados con marcador exacto desde 16avos de final hasta la consagración.
Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 (@FIFAWorldCup)
La IA predijo el camino del campeón del Mundial 2026 con resultado EXACTO
La Inteligencia Artificial pronosticó que la Selección Argentina volverá a ganar la Copa del Mundo. Además, su víctima en la final también sería Francia, a quien vencería por 2-1 (en Qatar 2022 fue en penales).
El camino de Argentina campeón del Mundial 2026, según la IA:
- 16avos de final: Argentina 4-0 Cabo Verde
- Octavos de final: Argentina 3-0 Egipto
- Cuartos de final: Argentina 2-1 Colombia (en tiempo extra)
- Semifinales: Argentina 2-1 Brasil
- Final: Argentina 2-1 Francia
México fue la única selección del Mundial 2026 que ganó todos sus partidos sin recibir goles
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De 16avos a la final: todas las predicciones con resultado exacto
16avos de final:
|Partido
|Resultado Exacto
|Clasificado
|Alemania vs. Paraguay
|2 – 0
|Alemania
|Francia vs. Suecia
|3 – 1
|Francia
|Sudáfrica vs. Canadá
|0 – 1
|Canadá
|Países Bajos vs. Marruecos
|2 – 1
|Países Bajos
|Portugal vs. Croacia
|1 – 0
|Portugal
|España vs. Austria
|3 – 0
|España
|Estados Unidos vs. Bosnia
|2 – 0
|Estados Unidos
|Bélgica vs. Senegal
|1 – 2
|Senegal
|Brasil vs. Japón
|3 – 1
|Brasil
|Irlanda vs. Noruega
|0 – 2
|Noruega
|México vs. Ecuador
|1 – 2
|Ecuador
|Inglaterra vs. RD Congo
|3 – 0
|Inglaterra
|Argentina vs. Cabo Verde
|4 – 0
|Argentina
|Australia vs. Egipto
|0 – 1
|Egipto
|Suiza vs. Argelia
|1 – 0
|Suiza
|Colombia vs. Ghana
|2 – 1
|Colombia
Octavos de final:
|Partido
|Resultado Exacto
|Clasificado
|Alemania vs. Francia
|1 – 2
|Francia
|Canadá vs. Países Bajos
|0 – 3
|Países Bajos
|Portugal vs. España
|1 – 2 (Prórroga)
|España
|Estados Unidos vs. Senegal
|2 – 1
|Estados Unidos
|Brasil vs. Noruega
|2 – 0
|Brasil
|Ecuador vs. Inglaterra
|0 – 2
|Inglaterra
|Argentina vs. Egipto
|3 – 0
|Argentina
|Suiza vs. Colombia
|1 – 2
|Colombia
Cuartos de final:
|Partido
|Resultado Exacto
|Clasificado
|Francia vs. Países Bajos
|2 – 1
|Francia
|España vs. Estados Unidos
|2 – 0
|España
|Brasil vs. Inglaterra
|2 – 1
|Brasil
|Argentina vs. Colombia
|2 – 1 (Prórroga)
|Argentina
Semifinales:
|Partido
|Resultado Exacto
|Clasificado a la Final
|Francia vs. España
|1 – 0
|Francia
|Brasil vs. Argentina
|1 – 2
|Argentina
Final:
|Partido
|Resultado Exacto
|Campeón
|Francia vs. Argentina
|1 – 2
|ARGENTINA