Javier Aguirre con dudas en el mediocampo para el México vs Ecuador

A un día del partido de los dieciseisavos , el "Vasco" tiene dudas para el mediocampo de México vs Ecuador.

Este martes se viene un partido decisivo para la Selección Mexicana y es que tras quedar como primeros del Grupo A, ahora tendrán que enfrentarse a Ecuador, un conjunto que le ganó en su último partido de fase de grupos a Alemania, escuadra que hoy ya está eliminada. Es por eso que Javier Aguirre debe acomodar sus piezas para evitar la derrota.

Publicidad

La duda de Javier Aguirre para el México vs Ecuador

Ante ello, hoy lunes se llevó a cabo la conferencia de prensa previa a este enfrentamiento de los dieciseisavos de final, por lo que el técnico Javier Aguirre dio a entender que aún tiene algunas dudas de cómo va a ajustar el medio campo porque tiene a varios elementos que podrían destacar, pero se deben acoplar al ataque del rival.

De acuerdo con lo expresado para Azteca Deportes con David Medrano, el plan del estratega es que pueda evitar que jugadores como Moisés Caicedo y Pedro Vite puedan generar mucho para el cuadro ecuatoriano contrarrestando con algunos elementos mexicanos de buena calidad, por lo que tiene opciones para poder conseguirlo.

¿Quiénes estarían en el mediocampo?

Según una parte de la estrategia que el “Vasco”sería utilizar a Edson Álvarez en conjunto con Erik Lira. Pero le haría falta un volante y es aquí donde está el problema, porque tiene que probar las cualidades que podría tener cada uno de sus jugadores para evitar que se vean superados por los ecuatorianos en esa media cancha.

Publicidad

Las opciones que podría buscar el estratega serían Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, o Brian Gutiérrez. Estos tres futbolistas aún están en duda para el juego del día de mañana y es que el técnico tiene qué descifrar de qué manera podría salir su rival para poder acomodar de mejor manera a sus futbolistas con la intención de vencerlos.

En síntesis