Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Sudáfrica vs. Canadá según la IA

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 pone frente a frente a una Canadá que llega mejor respaldada en la previa y a una Sudáfrica que viene de firmar un golpe histórico. El análisis marca un favoritismo canadiense, pero en un partido cerrado y sin expectativa de goleada.

Sudáfrica vs. Canadá se juega este domingo 28 de junio a las 13:00 horas de México, en el SoFi Stadium de Inglewood, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, esta previa no se basa en la tabla de posiciones para el cruce. El duelo abre una instancia inédita para ambos: ninguno había disputado antes una eliminatoria mundialista.

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El impulso anímico de Sudáfrica pesa en la previa. El equipo africano llega tras vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que le dio un pase histórico a esta ronda, después de haber empatado 1-1 con República Checa y perdido 0-2 ante México en sus otros partidos del torneo. Su registro reciente también deja una señal competitiva: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros.

Canadá, por su parte, viene de caer 1-2 ante Suiza, pero antes había mostrado un potencial mucho más alto con el 6-0 sobre Qatar y el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. También llega con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos, aunque con una diferencia importante en producción ofensiva: frente a Qatar generó 31 tiros, 10 al arco y 3.35 goles esperados (xG), una cifra que ayuda a explicar por qué parte como favorita en esta llave.

De todos modos, el cruce también trae novedades en los planteles. Sudáfrica tiene reportada la baja de Themba Zwane, mientras que en Canadá las ausencias informadas son Alfie Jones e Ismael Kone. A eso se suma la actualización más relevante del lado canadiense: Jesse Marsch dijo que Alphonso Davies está listo para jugar ante Sudáfrica, aunque eso no equivale a una confirmación de titularidad. Su disponibilidad, en cualquier caso, eleva la capacidad del equipo norteamericano.

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El Estadio Sofi, donde se juega el partido entre Sudáfrica y Canadá (Getty Images)

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Canadá sobre Sudáfrica

Favoritismo previo más sólido: Canadá llega mejor respaldada por el contexto general del cruce en cuanto a los resultados previos y a la jerarquía en los planteles.

llega mejor respaldada por el contexto general del cruce en cuanto a los resultados previos y a la jerarquía en los planteles. Mayor potencial ofensivo canadiense: el dato más fuerte sigue siendo el 6-0 sobre Qatar , un partido en el que Jonathan David firmó un hat-trick y en el que Canadá desbordó con volumen de juego y llegada. A eso se suma el gol de Cyle Larin en el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y el hecho de que ambos aparecen como los nombres ofensivos mejor respaldados para inclinar este cruce. Incluso en la derrota frente a Suiza , Canadá dejó 13 tiros, 7 al arco y 1.561 xG , suficiente para sostener que su amenaza ofensiva sigue por encima de la de Sudáfrica.

el dato más fuerte sigue siendo el , un partido en el que firmó un y en el que Canadá desbordó con volumen de juego y llegada. A eso se suma el gol de en el y el hecho de que ambos aparecen como los nombres ofensivos mejor respaldados para inclinar este cruce. Incluso en la derrota frente a , Canadá dejó , suficiente para sostener que su amenaza ofensiva sigue por encima de la de Sudáfrica. Sudáfrica llega motivada y eso empuja a un marcador corto: el 1-0 sobre Corea del Sur no solo le dio una clasificación histórica, también reforzó la idea de un equipo que compite bien en partidos apretados. Antes ya había empatado 1-1 con República Checa, así que su perfil reciente encaja más con marcadores cerrados que con un duelo abierto desde temprano. La lectura favorece a Canadá, sí, pero no a una goleada automática.

¿Qué dijo la IA sobre Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Sudáfrica 1-2 Canadá”

El 1-2 proyecta una victoria controlada de Canadá, sostenida por un ataque con más recursos y por nombres como Jonathan David y Cyle Larin, que llegan como las principales amenazas para romper el partido. Si a eso se le suma que Alphonso Davies está listo para jugar, el panorama canadiense gana un impulso adicional, aunque sin cambiar la idea de un cruce tenso.

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Eso no significa que Sudáfrica quede reducida a un papel menor. El triunfo reciente le dio confianza, la metió por primera vez en esta ronda y confirmó que puede sostenerse en marcadores cortos. Por eso, la proyección no apunta a una ventaja holgada: el favoritismo es de Canadá, pero con margen estrecho y tensión real hasta el final.

En síntesis