Las Águilas no quieren apresurarse a elegir al nuevo entrenador en pleno Torneo Clausura.

Una situación muy complicada es la que atraviesa el América en el Clausura 2022. Si bien las expectativas puertas hacia dentro y también en la afición, eran para competir hasta las últimas instancias del certamen, las cosas comenzaron de la peor manera posible y Santiago Solari no fue capaz de sacar al equipo del pozo futbolístico en el que cayó tras os primeros malos resultados.

Ya sin el ex Real Madrid, Fernando Ortíz se hizo cargo del primer equipo de manera interina, pero lo cierto es que la actuación de las Águilas no fue para nada buena en la derrota por 2-1 frente a Rayados de Monterrey. De esta manera, la afición pierde la paciencia y reclama decisiones a la directiva, que por el momento, no ha dado grandes pasos para suceder a Solari, al menos en el corto plazo.

Nuevo destino para Santiago Solari

A pesar de que solo pasaron cinco días desde su partida, el estratega argentino podría tener nuevo equipo. De acuerdo a la información que se soltó en La Tertulia Verdolaga, podría recalar en Atlético Nacional de Colombia, por lo que pronto olvidará su crudo paso por las Águilas del América y la Liga MX, donde no pudo conseguir un título como muchos esperaban, pues arribaba a México después de dirigir en España al Real Madrid.

Ortíz seguiría como interino

Aunque están sobre la mesa los nombres de Nicolás Larcamón y Sebastián Beccacece, no es fácil que alguno llegue al banquillo del América, ya que tienen contrato con Puebla y Defensa y Justicia, respectivamente. Aún así, ambos nombres interesan y mucho a la directiva para comandar el nuevo proyecto, por lo que se analiza la posibilidad de esperar hasta el cierre del Clausura 2022 para sentarse a negociar. De mínima, se estima que Fernando Ortíz continuará hasta el receso por fecha FIFA.