Mundial 2026: En qué continente queda Curazao y cuál es su posición en el ranking FIFA

Este desconocido país hace su debut en la Copa del Mundo ante Alemania en el Estadio Houston por el Grupo E.

La Selección de Curazao se estrena por primera vez en la historia en la Copa del Mundo. Este desconocido combinado se metió en el Mundial 2026 y hace su debut ante nada más y nada menos que Alemania por el Grupo E. A continuación, datos e información relevante sobre este país caribeño.

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Geográficamente, Curazao se encuentra en la plataforma continental de América del Sur, ubicada en el mar Caribe a tan solo unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Sin embargo, geopolítica y culturalmente suele agruparse con la región del Caribe y, a nivel político, pertenece a Europa por su estatus legal.

Ubicación de Curazao en el mapa (Foto: captura de mapa)

Curazao no es un país independiente ni una colonia tradicional. Desde la disolución de las Antillas Neerlandesas en 2010, es un país constituyente del Reino de los Países Bajos (junto con Aruba, San Martín y los propios Países Bajos). Tienen su propio gobierno, pero Defensa y Relaciones Exteriores dependen de La Haya.

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Los idiomas oficiales son el neerlandés, el inglés y el papiamento, una lengua criolla fascinante que mezcla español, portugués, neerlandés, lenguas africanas y arahuacas. El español también es hablado por la gran mayoría de la población.

Características y datos de Curazao

Continente : América del Sur.

: América del Sur. Idiomas oficiales : neerlandés, inglés y papiamento.

: neerlandés, inglés y papiamento. Superficie : 444 km².

: 444 km². Población : 158.006 habitantes.

: 158.006 habitantes. Distribución por sexo : 55% mujeres y 45% hombres.

: 55% mujeres y 45% hombres. Promedio de edad : 48 años.

: 48 años. Religión principal : catolicismo.

: catolicismo. Moneda: Florín antillano neerlandés (ANG).

Posición de Curazao en el ranking FIFA

Según la clasificación mundial masculina de la FIFA, Curazao ocupa el puesto 82 con 1294,77 puntos. Ahora bien, su mejor clasificación histórica fue un puesto 68 en julio de 2017.