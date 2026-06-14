¿Cuántos futbolistas extranjeros juegan para Curazao en el Mundial 2026?

El seleccionado del Caribe lidera el ranking de los países con más jugadores forasteros en esta Copa del Mundo.

El Estadio Houston será testigo de un debut mundialista este domingo 14 de junio. Curazao hace su estreno desde las 11:00hs (CDMX) ante la Selección de Alemania en el marco de la primera jornada del Grupo E. Ahora bien, hay una particularidad importante detrás de este desconocido combinado del Caribe.

Publicidad

El Mundial 2026 es la cita mundialista con más futbolistas nacidos afuera de los países que representan, con un total de 289. Ahora bien, Curazao lidera ese ranking con 25 de 26 jugadores nacidos en el extranjero.

Los 25 futbolistas de Curazao que nacieron en el extranjero

Eloy Room (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos

Trevor Doornbusch (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos

Tyrick Bodak (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos

Riechedly Bazoer (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Joshua Brenet (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Roshon van Eijma (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Sherel Floranus (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Deveron Fonville (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Juriën Gaari (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Armando Obispo (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Shurandy Sambo (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos

Juninho Bacuna (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Leandro Bacuna (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Livano Comenencia (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Kevin Felida (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Ar’jany Martha (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Tyrese Noslin (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Godfried Roemeratoe (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos

Jeremy Antonisse (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Kenji Gorré (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Sontje Hansen (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Gervane Kastaneer (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Brandley Kuwas (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Jürgen Locadia (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

Jearl Margaritha (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos

La Selección de Curazao debuta contra Alemania en el Mundial 2026 (Getty Images)

Publicidad

Tahith Chong, el único jugador que nació en Curazao

Tahith Chong (nacido el 4 de diciembre de 1999 en Willemstad) es el único futbolista de Curazao que sí nació en la isla. Juega mediocampista ofensivo y dio sus primeros pasos futbolísticos en el Caribe -en Atlétiko Saliña de Willemstad– antes de dar el salto al Viejo Continente.

Fue descubierto por ojeadores del Feyenoord a los 10 años y se marchó a Países Bajos. Seis años más tarde, Manchester United lo fichó para sus juveniles y en los Diablos Rojos ganó premios individuales como Jimmy Murphy Young Player of the Year y Denzil Haroun Reserve Player of the Year.

Marcus Rashford, Chris Smalling y Tahith Chong celebran un gol contra PSG por Champions League (Getty Images)

Publicidad

Ahora bien, en el United no logró ganarse un puesto como titular y pasó por Werder Bremen, Brujas, Birmingham, Luton Town y Sheffield United, su equipo actual.