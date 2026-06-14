¿Cuántos futbolistas extranjeros juegan para Curazao en el Mundial 2026?

El Estadio Houston será testigo de un debut mundialista este domingo 14 de junio. Curazao hace su estreno desde las 11:00hs (CDMX) ante la Selección de Alemania en el marco de la primera jornada del Grupo E. Ahora bien, hay una particularidad importante detrás de este desconocido combinado del Caribe.
El Mundial 2026 es la cita mundialista con más futbolistas nacidos afuera de los países que representan, con un total de 289. Ahora bien, Curazao lidera ese ranking con 25 de 26 jugadores nacidos en el extranjero.
Los 25 futbolistas de Curazao que nacieron en el extranjero
- Eloy Room (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Trevor Doornbusch (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Tyrick Bodak (Portero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Riechedly Bazoer (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Joshua Brenet (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Roshon van Eijma (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Sherel Floranus (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Deveron Fonville (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Juriën Gaari (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Armando Obispo (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Shurandy Sambo (Defensa) | País de nacimiento: Países Bajos
- Juninho Bacuna (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Leandro Bacuna (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Livano Comenencia (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Kevin Felida (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Ar’jany Martha (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Tyrese Noslin (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Godfried Roemeratoe (Centrocampista) | País de nacimiento: Países Bajos
- Jeremy Antonisse (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Kenji Gorré (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Sontje Hansen (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Gervane Kastaneer (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Brandley Kuwas (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Jürgen Locadia (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
- Jearl Margaritha (Delantero) | País de nacimiento: Países Bajos
La Selección de Curazao debuta contra Alemania en el Mundial 2026 (Getty Images)
Tahith Chong, el único jugador que nació en Curazao
Tahith Chong (nacido el 4 de diciembre de 1999 en Willemstad) es el único futbolista de Curazao que sí nació en la isla. Juega mediocampista ofensivo y dio sus primeros pasos futbolísticos en el Caribe -en Atlétiko Saliña de Willemstad– antes de dar el salto al Viejo Continente.
Fue descubierto por ojeadores del Feyenoord a los 10 años y se marchó a Países Bajos. Seis años más tarde, Manchester United lo fichó para sus juveniles y en los Diablos Rojos ganó premios individuales como Jimmy Murphy Young Player of the Year y Denzil Haroun Reserve Player of the Year.
Marcus Rashford, Chris Smalling y Tahith Chong celebran un gol contra PSG por Champions League (Getty Images)
Ahora bien, en el United no logró ganarse un puesto como titular y pasó por Werder Bremen, Brujas, Birmingham, Luton Town y Sheffield United, su equipo actual.